Maribel Guardia impresiona a sus 60 años con este vestidito: FOTO

Maribel Guardia es sin duda una de las reinas de la pantalla chica, no solamente por su arrolladora personalidad y esa entrega y sencillez para con su público, sino también por lo bien que luce a sus 60 primaveras.

Y esta vez la guapa costarricense está causando sensación en redes sociales, luego de haber visitado el programa de televisión Hoy, donde lució despampanante, ataviada en un modelito que puso en despliegue sus atributos.

La ex del fallecido Joan Sebastian llegó a los estudios de Televisa en un vestido azul intenso, en corte mini, que la hizo lucir radiante y como si fuera poco, presumió de unos preciosos y llamativos zapatos de tacón que se robaron el show.

Y aunque los comentarios ante la belleza de Maribel no se hicieron esperar, la cantante quiso aprovechar su publicación en su Instagram para hacer un llamado de protección y de responsabilidad sobre el coronavirus.



“Hoy en @programahoy #makeup @julioarroyo #hairstyle @pedroaudelo Tomando todas las precauciones contra el #coronavirus #lavatelasmanos Limpia las superficies con #cloro #quedateencasa si puedes y que #dios nos acompañe a todos”, comentó la exreina de belleza. quien de paso envió en mensaje de positivismo.

“No pienses demasiado, la #mente no hace más que crear abismos que solo se remplazan con una actitud positiva. #alegria #pensamientospositivos #dios con nosotros”, comentó Maribel, quien recibió cientos de elogios, porque a muchos les cuesta creer que tiene 60 años.

El pasado 29 de mayo Maribel Guardia celebró su cumpleaños número 60, y la estrella de las telenovelas luce sencillamente despampanante.



Hace unos meses, y en medio de las preguntas de los seguidores de la cantante sobre ¿cuál es el secreto de Maribel guardia para lucir joven?, la costarricense dio una respuesta que no solo fue recibida como una cátedra de consejos para poner en práctica sino como un buen obsequio.

“Dios ha sido muy bueno conmigo, pero sí creo que la actitud en la vida es muy importante. Hombre, si puedes ser bonita, qué padre que seas bonita. Pero hay gente bonita que es muy amargada, que no está agradecida con la vida, y yo la verdad le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, por lo bueno y por lo malo, porque lo malo me ha ayudado a crecer, a ser una mujer con más conciencia, con más conocimiento, y lo bueno me ha hecho divertirme mucho”, comentó la ex Miss Costa Rica, en diálogo con Univisión.