Maribel Guardia ha logrado consolidar una exitosa carrera en el mundo de la música y la televisión, que le ha valido muchos reconocimientos.

Pero lo que tal vez muchos no recuerdan es que la preciosa intérprete saltó a la fama por cuenta de su gracias y belleza, lo que la llevó a participar en certámenes internacionales portando la banda de Miss Costa Rica, su país natal.

Y hoy,(29 de mayo) justo cuando la exmujer de Joan Sebastian está festejando su cumpleaños número 61, los fans más fieles de la protagonista de la telenovela “Tú y yo” no han parado de recordar sus inicios como Miss Costa Rica, hace 42 años.

VideoVideo related to noticias de reinas -mayo 29: mira cómo lucía maribel guardia cuando compitió en miss universo 1978 2020-05-29T00:12:14-04:00

Siendo muy joven, con apenas 18 años, Maribel Guardia fue elegida Miss Costa Rica, título que la llevó a competir en Miss Universo 1978, concurso que se celebró en Acapulco, México, donde a pesar de no haber clasificado dentro de las semifinalistas, brilló con luz propia y se llevó un premio aún mejor que la corona universal. Se robó el cariño del público y productores de televisión le pusieron los ojos encima. En este video de Miss Universo 1978, puedes ver a Maribe Guardia, antes llamada Maribel Fernández García, en el minuto 3:33.

VideoVideo related to noticias de reinas -mayo 29: mira cómo lucía maribel guardia cuando compitió en miss universo 1978 2020-05-29T00:12:14-04:00

Tras semanas de competencia, aunque era en una de las favoritas del público y la consentida de la prensa,el jurado no incluyó a la costarricense en el top 15 y eligió como ganadora a la Miss Sudáfrica, Margaret Gardiner, quien recibió la corona de la ex Miss Universo de Trinidad y Tobago, Janelle Commissiong… pero ella comenzó con pie derecho.



VideoVideo related to noticias de reinas -mayo 29: mira cómo lucía maribel guardia cuando compitió en miss universo 1978 2020-05-29T00:12:14-04:00

La reina fue elegida como Miss Fotogénica, y tras cumplir con otro compromiso pendiente, representar a su país en Miss Mundo, donde fue una de las semifinalistas, el productor de Televisa Sergio Bustamante le propuso iniciar una carrera en televisión y aceptó la oferta.

Maribel se mudó a México en 1980, y allí inició su carrera en la música y la actuación, teniendo como primer programa un show junto a Manuel “El Loco” Valdé, padre de Cristian Castro. El resto es historia.

VideoVideo related to noticias de reinas -mayo 29: mira cómo lucía maribel guardia cuando compitió en miss universo 1978 2020-05-29T00:12:14-04:00

Desde entonces la guapa tica se ha robado el corazón de los mexicanos y de los latinos, quienes no solo admiran su hermosura sino su enorme sencillez.

Y precisamente, al hablar sobre el secretito para lucir tan joven a sus 61 primaveras, la madre del cantante Julián Figueroa respondió con mucha humildad.

“Dios ha sido muy bueno conmigo, pero sí creo que la actitud en la vida es muy importante. Hombre, si puedes ser bonita, qué padre que seas bonita. Pero hay gente bonita que es muy amargada, que no está agradecida con la vida”, comentó hace un par de años la ex Miss Costa Rica, en diálogo con Univisión sobre el paso de los años. “Yo la verdad le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, por lo bueno y por lo malo, porque lo malo me ha ayudado a crecer, a ser una mujer con más conciencia, con más conocimiento, y lo bueno me ha hecho divertirme mucho”.