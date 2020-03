Por esta foto Maribel Guardia está recibiendo duros ataques: ¿por qué?

Maribel Guardia es considerada por muchos como una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento, pues a sus 60 años, no solamente es una mujer muy hermosa sino que es dueña de mucha simpatía y una figura envidiable.

Pero aunque muchos no lo crean, por estos días la exmujer de Joan Sebastian está siendo dura e injustamente atacada en redes sociales, por cuenta de una fotografía en la que no luce tan radiante como siempre.

La cantante quiso compartir con sus fans de Instagram una imagen de la manera como está llevando su cuarentena por el mal del coronavirus, y muchos “haters” no le perdonaron que en la foto, donde la tica estaba acompañada por su mascota, lucía algo demacrada y cansada, y los dardos no se hicieron esperar.

“Ratatouille y yo les mandamos una legión de #angeles #verdes #quedateencasa #coronavirus”, fue el bello mensaje que la ex Miss Costa Rica compartió en sus redes, y aunque muchos le agradecieron sus buenos deseos, otros se fueron contra ella.



“Qué le pasó”, “ella es fea sin photoshop”, “parece hermana de Michael Jackson”, fueron algunos de los comentarios recibidos por la exreina de belleza, quien prefirió ignorarlos.

Contrario a los detractores de la cantante, sus simpatizantes salieron en su defensa y no solamente mencionaron que la citada imagen es solamente una mala foto de la artista, sino que incluso la aplaudieron por mostrarse sin filtros ni con imagen de perfección, menos a la media noche.

El pasado 29 de mayo Maribel festejó sus 60 primaveras y lo celebró con un estudio fotográfico lleno de sensualidad, que parece digno de una modelo de menos de 30 años.

“En mi #cumpleaños doy Gracias a Dios por la vida, salud, familia, amigos y por mi público que me ha apoyado durante todos estos años. Un regalo para todos ustedes: #foto @pavelantonfoto#diseño @alexmata21 #makeup@thhorgz #hairstyle@emilianaperezhair”, comentó la bella Maribel en su cuenta de Instagram, donde subió un par de imágenes presumiendo de su cuerpazo, cubierta tan solo con unos cristales de cuarzo.

Pero aprovechando la fecha, y tras ver las instantáneas, los seguidores de la cantante se preguntaron una y otra vez ¿cuál es el secreto de Maribel guardia para lucir joven? Y la respuesta de ella no solo fue recibida como una cátedra de consejos para poner en práctica sino como un buen obsequio.

“Dios ha sido muy bueno conmigo, pero sí creo que la actitud en la vida es muy importante. Hombre, si puedes ser bonita, qué padre que seas bonita. Pero hay gente bonita que es muy amargada, que no está agradecida con la vida, y yo la verdad le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, por lo bueno y por lo malo, porque lo malo me ha ayudado a crecer, a ser una mujer con más conciencia, con más conocimiento, y lo bueno me ha hecho divertirme mucho”, comentó la ex Miss Costa Rica, en diálogo con Univisión.

“Entonces es la actitud de agradecimiento, de que pasan los años, y los años pasan y pasan para todos, pero hay que llenarse de gratitud, de alegría y levantarte con agradecimiento a Dios, porque estás respirando, porque estás viendo un amanecer. Para mí eso es muy importante”, agregó la cumpleañera, quien de paso dio consejitos específicos sobre una rutina que funciona para lucir su abdomen de acero.