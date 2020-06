Noticias de Reinas: Miss México, Sofía Aragón, impresiona con esta imagen: ¿qué le pasó?

Sofía Aragón sigue demostrando que es una mujer que no vive de poses ni de imágenes, y que siente que la mejor manera de responder al inmenso amor y a la confianza que le manifiestan a diario sus miles de seguidores en redes sociales, es siendo ella misma.

Y tras haber compartido hace unos días unas bellas fotografías, en las que se apreciaba vestida con un traje de novia de ensueño, la Miss México se volvió tendencia ahora por cuenta de un video graciosísimo, que captaron con ayuda de un filtro.

En el divertido clip, se observa a la tercera mujer más guapa del planeta con rasgos desproporcionados y bastante exagerados, al estilo comic, mientras habla y come.

Las carcajadas de sus seguidores fueron la constante y más de uno le agradeció por haberlos hecho sonreír en medio de un momento en el que gran parte de la humanidad atraviesa por situaciones muy difíciles.

Y como ya suele ser típico en la reina latina, la preciosa tapatía no quiso quedarse solamente con las risas, sino que aprovechó el momento para mandar uno de sus mensajes inspiracionales, que tanto encantan.

Esta vez, la tapatía recordó que parte de la vida es aprender a divertirse con los pequeños detalles e incluso reírse de uno mismo.



“No te tomes la vida tan en serio… total, nadie saldrá vivo de ella: -Anónimo”, fue el comentario con el que Aragón colgó el comentado video, donde dijo que su amigo fue el causante de la impactante imagen. “Video tomado por mi Karlos… que déjenme les platico, que no me dijo que me estaba grabando con filtro 😒 ya no hay respeto 😡😂 Qué tal mi consejo del día? 😋”, dijo la simpática reina.

Minutos después, la finalista de la pasada edición de Miss Universo, colgó una fotografía, tipo retrato, ya sin filtro, que desató suspiros y de nuevo lanzó una poderosa frase.



“Si le pides señales al universo, cree en ellas cuando aparezcan”, dijo la reina de los mexicanos.

A comienzos de este mes, Sofía Aragón también encantó en redes, tras compartir un gracioso video en el que hizo un llamado a hacer el ridículo, como una buena terapia.

“Mi consejo de hoy: rodéate de personas auténticas, de buenos amigos que se vuelvan familia, que te ayuden a ser la mejor versión de ti mismo, te escuchen, te aconsejen y no le teman a ser ridículos contigo… total, la vida ya es demasiado seria para tomársela tan en serio 🤷🏻‍♀️🤪😜 #brotherfromanothermother”, fue el mensaje de la reina latina, quien compartió video con su amigo, el actor, Eddy Vilard.