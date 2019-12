¿Quiénes serán los presentadores de Miss Universo 2019?: ¿volverá Steve Harvey?

Este domingo 8 de noviembre se llevará a cabo la coronación de la nueva Miss Universo, que tendrá lugar en los Tyler Perry Studios de la ciudad de Atlanta, donde 90 concursantes se disputan el título de la mujer más bella del planeta y la organización ya reveló quienes conformarán la terna de presentadores.

Como ya se esperaba, el grupo de animadores de la velada, estará encabezado por el famoso Steve Harvey, quien desde que cometió el error de anunciar a la Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez como Miss Universo hace cuatro años, no abandona el liderato de la gala.

Junto al afamado y simpático conductor de televisión estarán dos guapísimas y talentosas mujeres, quienes le pondrán más gracia a la noche.

Steve Harvey Announces Wrong Miss Universe 2015! Has to Remove Crown Live! Must See! (Full)The winner was improperly read on card by host Steve Harvey who has a book on Amazon https://amzn.to/2BoUWxX Act Like a Lady, Think Like a Man, Expanded Edition: What Men Really Think About Love, Relationships, Intimacy, and Commitment See it on Amazon Kindle for free! https://amzn.to/2LmTl03 Memes: Best Of Steve Harvey Miss Universe Memes! They announced Miss Colombia as the winner and then have to tell her it was a mistake and give her crown to Miss Philippines. 2015-12-21T03:25:31.000Z

Aquí te presentamos la manera como la organización anunció a los tres presentadores de la esperada gala, donde la filipina Catriona Gray entregará su corona.



Sin duda alguna con esta terna de lujo el programa será todo un suceso televisivo, del que los seguidores de Miss Universo esperan que no haya errores.

1. Steve Harvey

Miss Universe Costa Rica Jokes with Steve HarveyStill laughing at Miss Universe Costa Rica’s advice for Steve Harvey. 🤣 Learn more about Miss Universe at http://www.missuniverse.com Stay Connected! Facebook: https://www.facebook.com/MissUniverse Twitter: https://twitter.com/MissUniverse Instagram: @MissUniverse Follow Demi social: @DemiLeighNP Category: Miss Universe Contestant Videos Year: 2018 2018-12-17T04:56:10.000Z

Steve Harvey, presentador del programa de radio Steve Harvey Morning Show, y los populares programas de televisión Family Feud y Celebrity Family Feud, The Steve Harvey Show, Little Big Shots, favorito de la familia, y el nuevo programa de realidad de competición Funderdome, estará en la competencia por quinta vez. Su popularidad continúa creciendo a proporciones globales, reforzada por su nuevo papel como anfitrión del concurso Miss Universo. Harvey es actualmente una de las voces más poderosas en los medios de comunicación, promocionando una carrera que abarca casi 30 años como comediante, actor, galardonado personaje de televisión y presentador de programas de entrevistas, autor más vendido, emprendedor y humanitario.

El animador es de los autores de libros vendidos exitosamente del New York Times. Su primer libro Act Like a Lady, Think Like a Man: What Men Really Think … inspiró la película de taquilla de 2012: Act Like a Lady, Think Like a Man. Su nuevo libro Jump está programado para lanzarse en diciembre.

2. Vanessa Lachey

Como ganadora del concurso “Miss Teen USA”, en 1998, Vanessa Lachey recibió el título y el honor de Miss Simpatía, elegida por sus colegas. Más tarde pasó a servir como corresponsal en el backstage de “The 50th Annual Miss USA Pageant” en 2001, juez de “Miss Teen USA” en 2007 y coanfitriona del “Miss Universe Pageant” de 2007, en la Ciudad de México. En 2003, Lachey comenzó en MTV Networks, donde fue coanfitriona de “Total Request Live” y “MTV Hits”. Asimismo, la presnetadora de este año de Miss Universo fue anfitriona de varios especiales de MTV, incluyendo “MTV’s Prom Date”, “The Real World San Diego Reunion” y “Spring Break Celebrity Fantasies”. En 2002, Lachey fue la anfitriona del éxito crossover del Reino Unido “Top of the Pops” para The WB. Durante dos temporadas, Lachey fue corresponsal desde Nueva York para “Entertainment Tonight”.



3. Olivia Culpo

American crowned Miss Universe 2012http://www.euronews.com/ Olivia Culpo from Rhode Island makes it an eighth victory for the USA after beating Miss Philippines -23-year-old Janine Tugonon. The new Miss Universe beat 88 contestants from from other countries at the pageant held in Las Vegas. Culpo will spend the next year travelling the world representing the Miss Universe Organisation and a charity of her choice. Find us on: Youtube http://bit.ly/zr3upY Facebook http://www.facebook.com/euronews.fans Twitter http://twitter.com/euronews 2012-12-20T08:31:30.000Z

La ex Miss Universo 2012 Olivia Culpo además de su experiencia en concursos de belleza ha construido una exitosa carrera en el mundo de la televisión. La presentadora de la gala de este domingo, nació en Cranston, Rhode Island y es de ascendencia italiana con ascendencia irlandesa por el lado de su madre. La exreina estudió violonchelo y ha tocado en la Orquesta Filarmónica Juvenil de Rhode Island, el Conjunto de Cámara Filarmónica de Rhode Island, la Orquesta Bay View, y la Orquesta All-State de Rhode Island y asistió al Brevard Music Center.