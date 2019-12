Catriona Gray hizo una advertencia a la futura Miss Universo: ¿qué dijo?

Este viernes se llevará a cabo el desfile preliminar en Miss Universo, donde las 90 concursantes que compiten por la corona universal se presentarán ante el jurado calificador que elegirá a la ganadora el próximo domingo. Y sabiendo que solo le quedan unas horas para decir “adiós”, Catriona Gray aprovechó para dar un consejito a la futura sucesora.

En medio de las actividades previas a la velada de elección y coronación, la guapa filipina le recomendó a quien sea elegida como la nueva mujer más bella del mundo que no se deje embrujar por el triunfo.

“Definitivamente le digo que sepa la responsabilidad que viene con el hecho de ser Miss Universo, no solamente está ahí como un individuo, sino como representante de un país”, aseguró la saliente Miss Universo, en diálogo con la prensa en el hotel Marriot Marquis, de Atlanta.

“Como Miss Universo ella va a estar ahí para ser la voz de todos los países y tiene que ver bien como usará esa plataforma. Estoy emocionada de ver quien será la próxima Miss Universo”, agregó Catriona, quien en una entrevista exclusiva con Ahoramismo.com quiso enviar un mensaje a aquellos que a veces suelen rendirse ante lo duro que resulta el camino para conquistar los sueños.



“La respuesta es real. Les diría que el éxito no solo va a ser un asunto de magia. Yo a lo largo de la vida vi como me cerraron muchas puertas en mi cara, pero eso me enseñó a poder identificar las oportunidades. Les aseguro que me resulta muy fácil mirarme a mi misma fallando muchas veces y transitando por caminos duros e incluso frustrada en ocasiones, pero puedo decir que esos momentos deben ser aprovechados para re direccionarnos”, dijo la Miss Universo. “Yo siempre fui en contra de lo usual. En vez de seguir los campos comunes de expertos en belleza fui independiente. No seguí a grupos y eso creo que me funcionó. Por eso le digo a la gente que me escucha que traten siempre de ser verdaderos con quienes ellos son y no traten solamente de de complacer a otros”.



La gala final de Miss Universo 2019 se llevará a cabo esta vez en la ciudad de Atlanta, el próximo 8 de diciembre, donde un total de 90 concursantes se disputarán el título de la mujer más bella del Universo. La ceremonia de coronación tendrá lugar en los Tyler Perry Studios, en Georgia.