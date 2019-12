Miss Universo será el 8 de diciembre: ¿dónde y quién lo transmitirá?

Se acabó la espera. Luego de meses de ansiedad entre los fanáticos de los certámenes de belleza por conocer dónde y cuándo sería la próxima edición de Miss Universo, este jueves se revelaron las dudas y ya tenemos fecha y lugar para coronar a la sucesora de la filipina Catriona Gray.

Miss Universo 2019 se queda en casa y se llevará a cabo esta vez en la ciudad de Atlanta, el próximo 8 de diciembre, donde un total de 90 concursantes se disputarán el título de la mujer más bella del Universo. La ceremonia de coronación tendrá lugar en los Tyler Perry Studios de la ciudad en Georgia.

Así lo anunció el canal Telemundo, que de paso reveló que este año transmitirán la velada de elección y coronación de la nueva Miss Universo, en una ceremonia que comenzará más temprano de lo habitual.

Más de 90 guerreras que vienen a luchar para llevarse la tan anhelada corona 👑 ¡Te invitamos a celebrar el orgullo latino en la noche donde se coronan los sueños! No te lo pierdas el domingo 8 de diciembre a las 6PM/5C #MissUniverse pic.twitter.com/GxypENK1mP — Telemundo (@Telemundo) November 7, 2019

“Más de 90 guerreras que vienen a luchar para llevarse la tan anhelada corona ¡Te invitamos a celebrar el orgullo latino en la noche donde se coronan los sueños! No te lo pierdas, el domingo 8 de diciembre a las 6PM/5C #MissUniverse”, fue el mensaje con el que en canal hizo el anuncio, a través de su cuenta de Twitter.

La noticia puso fin a especulaciones sobre la que sería la sede del certamen, entre las que se llegaron a mencionar Corea del Sur y Brasil, y desde ya los missologos y sitios especializados en concursos convirtieron el anuncio en tendencia en diferentes foros y blogs.



“Estamos felices de traer de vuelta el concurso de MISS UNIVERSE a las familias latinas en su propio idioma”, aseguró Ronald Day, Vicepresidente Ejecutivo de Entretenimiento de Telemundo, tras referirse a la noticia. “A los hispanos les encanta este evento internacional donde pueden apoyar a las concursantes latinas y, lo más importante, mostrar nuestra rica cultura a millones de personas alrededor del mundo”.

Aunque todavía falta un mes para que las concursantes compitan en el famoso certamen, desde ya los expertos en este tipo de competiciones dan como máximas favoritas a las delegadas de Estados Unidos, Cheslie Kryst, Miss Puerto Rico, Madison Anderson, Miss Colombia, Gabriela Tafur, Miss Tailandia, Jennifer Paweensuda “Fahsai” Drouin y Miss Filipinas, Gazini Christiana Ganados.

El año pasado Catriona Gray se coronó como Miss Universo, en una ceremonia que tuvo lugar en Tailandia, en donde la Miss Sudáfrica, Tamaryn Green, ocupó el segundo lugar y la Miss Venezuela, Sthefany Gutiérrez fue tercera. Allí también conrusó por primera vez una reina trans, la Miss España Ángela Ponce, quien no clasificó.