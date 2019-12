¿Dónde será la preliminar de Miss Universo?: tickets ya están a la venta

El próximo 8 de diciembre se llevará cabo la elección de la nueva Miss Universo, en una velada que tendrá lugar en la ciudad de Atlanta, y mientras los “missologos” no ocultan su emoción ante el certamen de belleza más esperado del año, el evento acaba de hacer un anuncio que estaban esperando. La preliminar, la velada en la que todas las 91 concursantes desfilan ante un primer jurado que seleccionará al grupo de las semifinalistas, ya tiene fecha.

Así lo reveló la organización de Miss Universo, a través de su página oficial, donde anunciaron que la primera prueba de fuego oficial para las concursantes será el 6 de diciembre.

La actual poseedora de la corona universal, la filipina Catriona Gray, compartió la información en su cuenta de Instagram, donde manifestó que la velada preliminar tendrá lugar en el Marriot Marquis. El certamen de paso anunció que quienes deseen asistir al evento podrán adquirir los boletos desde ya.

“¡ENTRADAS A LA VENTA desde las 12PM ET del Miércoles 27 de noviembre para la competencia preliminar y nacional de trajes típicos”, comentó Catriona en su Instagram. “No querrás perderte los esperados espectáculos consecutivos. El viernes 6 de diciembre a las 8 p.m. ET en @atlmarriottmarq en Atlanta, GA, EE. UU. Anima a los concursantes mientras compiten por un lugar en el Top 20 de #MissUniverse, luego abróchate el cinturón para el concurso nacional de disfraces favorito de los fanáticos. Las entradas son limitadas, compra las tuyas hoy”.

Los interesados en comprar los boletos pueden hacerlo en este link, o llamar.



La ceremonia de coronación tendrá lugar en los Tyler Perry Studios de la ciudad en Georgia, el domingo 8 de diciembre.

Así lo anunció el canal Telemundo, que de paso reveló que este año transmitirán la velada de elección y coronación de la nueva Miss Universo, junto a FOX, en una ceremonia que comenzará más temprano de lo habitual.

“Más de 90 guerreras que vienen a luchar para llevarse la tan anhelada corona ¡Te invitamos a celebrar el orgullo latino en la noche donde se coronan los sueños! No te lo pierdas, el domingo 8 de diciembre a las 6PM/5C #MissUniverse”, fue el mensaje con el que en canal hizo el anuncio, a través de su cuenta de Twitter.

La saliente Miss Universo quiso mostrarle a sus fans la maera de hacer uno de sus famosos peinados, que tanto ha dado de que hablar, y en este link ella revela paso a paso la manera de lucir como toda una reina.

