¿Quiénes son los 7 jurados que elegirán a Miss Universo?: hay 5 exreinas

Miss Universo 2019 llegó ya a su recta final y con el desfile preliminar de este viernes, donde las 90 concursantes desfilarán en traje de baño y en traje de gala ante el jurado calificador, el concurso de belleza más importante del mundo está a punto de definir quién será la sucesora de la filipina Catriona Gray.

Pero la pregunta que muchos se hacen es quiénes serán los jueces encargados de semejante tarea. La respuesta ya fue anunciada por Miss Universo y tal como ha ocurrido en las últimas ediciones del certamen, el grupo de jurados está compuesto solamente por mujeres y serán 7 jueces para evitar un posible empate.

Además, y para garantizar que la elección de la nueva reina se dé con conocimiento de lo que lo que significa ser Miss Universo, en el selecto panel hay cinco exreinas, dos de ellas ex Miss Universo, una ex Miss USA, una ex Miss América y una concursante de Miss Venezuela.

El resto del jurado lo integran actrices, empresarias y promotoras de la importancia de empoderar a las mujeres. Una de ellas es una reconocida actriz venezolana, quien también fue concursante de belleza en su país.



Aquí te presentamos el panel elegido por la organización de Miss Universo, y la presentación que el certamen ha querido hacer de cada una de ellas, quienes ya entrevistaron una a una a todas las conursantes en su entrevista privada y quienes las van a ver este viernes en el desfile preliminar.



Este domingo, durante la gala final de Miss Universo 2019 anunciarán a la ganadora en los Tyler Perry Studios de Atlanta.

1. Paulina Vega: Ex Miss Universo

Paulina Vega es la ex Miss Universo 2014, es modelo, presentadora de televisión, empresaria y entusiasta de la vida. Nació y creció en Barranquilla, Colombia, pero su pasión es conectarse con el mundo entero. Paulina ha marcado tendencias en la escena social y de la moda, se ha convertido en socia de marcas de belleza y ha sido elegida como la cara de diferentes casas de moda. Es la cara de marcas como Falabella, Pantene y Adidas. El interés de Paulina en trabajar por causas sociales le ha dado la oportunidad de ser la embajadora mundial de Rise Against Hunger. Ella continúa apoyando causas sociales en su país de origen, y comenzó a crear campañas como “Es hora de actuar” con TAG Heuer, entre otras.



2. Cara Mund: ex Miss América

Cara Mund se graduó con honores en 2016 en Negocios, Emprendimiento y Organizaciones, de la Universidad de Brown. Actualmente está cursando un Doctorado en Jurisprudencia en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Con una pasión por la ley de empleo, Cara se está enfocando en los derechos de un individuo en el lugar de trabajo, con un énfasis particular en las leyes estatales y federales que prohíben la discriminación, el acoso y las represalias. El 10 de septiembre de 2017, Cara hizo historia al convertirse en la primera mujer del estado de Dakota del Norte en recibir el título de Miss América. En su papel de Miss América 2018, Cara abogó por la importancia de empoderar a las mujeres, la educación y el servicio comunitario. Se desempeñó como Embajadora de Buena Voluntad Nacional de los Hospitales de la Red Milagrosa para Niños, y promovió su propia plataforma personal, la Fundación Make-A-Wish.

3. Riyo Mori: ex Miss Universe

Riyo Mori conquistó el título de Miss Universo para Japón en el 2007, convirtiéndose en una de las ex Miss Universo más queridas y aplaudidas de todos los tiempos. Tras su paso por el certamen, la japonesa, quien es bailarina profesional, abrió una escuela infantil de artes en su país y ha promovido diferentes campaña a favor de la igualdad y la defensa de los derechos humanos.

4. Crystle Stewart: ex Miss USA

Crystle Stewart Sebrechts es la ex Miss USA 2008 y Miss Texas. Asimismo es una actriz consumada y abogada destacada de las mujeres jóvenes. Ella nació y creció en Missouri City, Texas, un suburbio de Houston. Crystle comenzó a competir en concursos cuando tenía poco más de 20 años. Poco después de su reinado, se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera como actriz y consiguió el papel de Leslie en Tyler Perry’s For Better or Worse. Ella se unió al elenco de Too Close To Home de TLC y recientemente tuvo su debut en la pantalla grande en la cinta Acrimony, de Tyler Perry. Al regresar a Houston, Crystle cumplió su pasión de toda la vida de abrir una escuela para niñas. A lo largo de su carrera en el entretenimiento, Crystle obtuvo acceso exclusivo a recursos en la industria de la moda y la belleza e infundió esos recursos en su escuela MISS Academy (Modales, Imagen, Estilo y Éxito).

5. Sazan Hendrix: Influenciadora

Sazan Hendrix es una estrella popular en el mundo digital. Ella impulsó el exitoso lanzamiento de su compañía de suscripción Bless Box, varios conciertos en la red de televisión para E!, ESPN y Access Hollywood, así como el reciente lanzamiento de su exitoso programa de podcast, The Good Life, con más de 8 millones de descargas y clasificada Top 50 en las listas de iTunes. Al ser hija de padres inmigrantes del Medio Oriente, a Sazan se le enseñó el valor del trabajo duro a una edad temprana. Como esposa, madre y empresaria, Sazan ha superado muchos desafíos y está en su corazón inspirar apasionadamente a las mujeres.

6. Bozoma “Boz” Saint John

Bozoma (“Boz”) Saint John es directora de marketing de Endeavor, líder mundial en entretenimiento, deportes y moda que opera en más de 30 países, con una cartera de empresas que incluyen WME, IMG y UFC. Antes de unirse a Endeavour, Saint John ocupó cargos ejecutivos en Uber, Apple Music, iTunes y PepsiCo. Bozoma ha sido incluida en el Salón de la Fama de Mujeres en la Música de Billboard (2018) y en el Salón de Logros de la Federación Estadounidense de Publicidad (2014), y ha sido incluida en la lista de Mujeres en Entretenimiento Power 100 de The Hollywood Reporter (2018) y en Forbes ‘The World’s Most Influyentes CMO’s 2018.

7. Gaby Espino: Exreina y actriz

Gaby Espino es una actriz de renombre internacional, venezolana, presentadora de televisión, empresaria y una de las personalidades latinas con más compromiso y presencia en el panorama de las redes sociales, que se ha convertido en una A-lister en la industria del entretenimiento latinoamericano. Espino ha protagonizado telenovelas como “Jugar con Fuego”, original de Netflix en 2019, y ha sido la anfitriona principal de los “Premios Billboard de la Música Latina” durante más de cinco años. Fue la presentadora principal de “MasterChef Latino” y participó en la tercera y cuarta temporada de la “Súper Serie” de Acero de Telemundo, Gaby fue aclamada como la protagonista de la exitosa telenovela “Santa Diabla” de la cadena, entre muchas otras producciones.

