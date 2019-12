¿Ariadna Gutiérrez ya perdonó a Steve Harvey?: el peor escándalo en Miss Universo: VIDEO

Han pasado casi cuatro años desde que Miss Universo protagonizó el peor de los escándalos a lo largo de toda su historia, donde por error el conductor Steve Harvey anunció a la Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez como la ganadora y después admitió en vivo y en directo su descuido.

Y aunque aquel 20 de diciembre en Las Vegas quedó en la mente de propios y extraños como un desatino imperdonable por parte del famoso conductor de televisión, gracias a ese error la exMiss Colombia se hizo famosa en todo el mundo.

Ariadna Gutiérrez estuvo casi cuatro minutos con la corona, y luego la reina saliente, su paisana Paulina Vega, no tuvo más opción que descoronar a la bella actriz, y entregó su título a la Miss Filipinas, Pia Alonzo.

Desde ese momento Ariadna, quien confesó haber llorado mucho y haberse sentido “humillada”, y a quien muchos fanáticos de Miss Universo ven todavía como la verdadera ganadora, ha hecho una exitosa carrera en el mundo del modelaje y la actuación.

Pero lo que hoy muchos se preguntan es si en el fondo de su corazón Ariadna logró perdonar a Steve Harvey por semejante metida de pata.

La respuesta de la bellísima colombiana es “que sí”, que ya perdonó a Harvey y ya dejó ese capítulo en el pasado.

“Creo que las cosas siempre pasan por algo y aunque en ese momento lloré y sufrí mucho, ahora que miro eso creo que aprendí a entender que todos cometemos errores y ya lo perdoné a (Steve Harvey) y supe sacarle provecho a ese momento”, nos dijo la exreina recientemente.



Y este domingo, durante La gala final de Miss Universo 2019, donde un total de 90 concursantes se disputarán el título de la mujer más bella del Universo, Steve Harvey regresará en su quinta oportunidad para conducir la velada. La ceremonia de coronación tendrá lugar en los Tyler Perry Studios de la famosa ciudad, localizada en el estado Georgia.



Telemundo anunció que este año transmitirán la velada de elección y coronación de la nueva Miss Universo, en una ceremonia que comenzará más temprano de lo habitual.

“Más de 90 guerreras que vienen a luchar para llevarse la tan anhelada corona ¡Te invitamos a celebrar el orgullo latino en la noche donde se coronan los sueños! No te lo pierdas, el domingo 8 de diciembre a las 6PM/5C #MissUniverse”, fue el mensaje con el que en canal hizo el anuncio, a través de su cuenta de Twitter.