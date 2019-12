¿Quién es la Miss Universo más rechazada de la historia?: ¿fraude?

Los certámenes de belleza al igual que los deportes siempre levantan muchas pasiones. Y aunque año tras año decenas de jovencitas compiten por la corona universal, presumiendo de su innegable belleza, es muy cierto que no todo el mundo queda contento con la elección final.

Y aunque ese ha sido el caso en varias ediciones del famoso Miss Universo, nunca en la historia de ese concurso hubo tanta polémica alrededor de una decisión, como la coronación en 2009 de la entonces Miss Venezuela Estefanía Fernández, quien sufrió en carne propia un año lleno de rechazos, ataques y denuncias frontales de fraude.

La bella venezolana, quien fue coronada en una gala que tuvo lugar en Bahamas el 23 de agosto de 2009, hizo historia al lograr el llamado “back to back”, ya que su paisana Dayana Mendoza la coronó, pero también pasó a la historia como la Miss Universo más rechazada.

Aunque la pupila de Osmel Sousa era una mujer muy guapa, desde su llegada al concurso no figuró dentro de las favoritas y dejó con las ganas de coronarse a la archiconsentida de la prensa especializada, del público y hasta de ella misma, la espectacular Miss República Dominincana, Ada Aimé de la Cruz.



Desde el mismo momento en que el animador del certamen la anunció como ganadora, sus saltos en el escenario abrazada, con Dayana Mendoza, se combinaron en segundos con la lluvia de dardos que tuvo que soportar, de manera excesiva.



Fue tal el repudio que entre los missologos generó su título, que incluso lanzaron una campaña donde exigían su inmediata destitución, y donde acusaban al entonces dueño del certamen, Donald Trupm, de haber orquestado el triunfo como un “regalo” a Dayana Mendoza, quien ha sido su miss consentida.

A través de una misiva pública, los críticos de la elección denunciaron que durante la coronación en Bahamas vieron cómo las computadoras se dañaron y, al final, los puntajes de las candidatas fueron sumados a mano, lo que aumentó los rumores de fraude.



La presidenta de la organización, Paula Shugart, tuvo que salir a hacer frente a las denuncias sobre las manifestaciones de desacuerdo ante la reciente elección y no solo negó que hubiese existido fraude sino que defendió a Estefanía, pero fue la primera finalista, la guapa dominicana Ada Aimé de la Cruz, quien con mucha humildad ayudó a poner fin a la polémica, tras mostrar su apoyo a la venezolana y decir que respetaba la decisión.



Al final Estefanía, con el paso de los meses, supo hacerle el quite a las críticas con mucha madurez y no solo terminó su reinado en calma sino que puso ganarse el aprecio de muchos de quienes la criticaron, gracias a su sencillez.

