¿Cuál es la “religión” por la que Dayana Mendoza cambió tanto? FOTO

View this post on Instagram

Hoy me dolían los músculos del ejercicio del jueves. Pero me dolían tipo, “si no entrenas hoy no podremos respirar!” Sentía que tenía que meterles oxígeno, sentía que tenía que moverme! No podía dejar que se acaba el día sin entrenar. Y ahora … I FEEL GOOD!!!! I KNEW THAT I WOULD !!! 🎶#sabadoporlanoche #saturdaynight Today my muscles ached from Thursday's exercise. But they hurt like, “Dayana if you do not work out today we won’t be able to breathe!” I felt that I had to put oxygen in them, I felt I had to MOVE! I could not let the day end without training. And now … I FEEL GOOD!!!! I KNEW THAT I WOULD !!! 🎶