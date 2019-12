Miss México está enferma: ¿seguirá compitiendo en Miss Universo?: VIDEO

Faltan solamente unos días para que el jurado que tendrá la tarea de elegir a la nueva Miss Universo corone a la mujer más bella del planeta, y en medio del duro trajín que ha significado las últimas dos semanas para las 90 concursantes, a algunas, el estrés, el cansancio y la falta de sueño ya les ha empezado a pasar factura.

Tal es el caso de la guapísima Miss México, Sofía Aragón, una de las latinas que más ha encantado al público, quien confesó en diálogo con Ahoramismo.com que su salud no ha estado muy bien en los últimos días.

La joven reina reveló que hace poco la agarró un terrible resfriado que consumió su energía, pero ni siquiera sintiéndose mal, pensó en la posibilidad de renunciar a la competencia.

La Miss México dijo que en medio de su malestar, supo hacerle el quite al mal con medicamentos y lo que ella considera la mejor cura: la actitud positiva.



“Hace unos días me dio una gripe muy fuerte y tuve temperatura, pero no me dejé rendir y lo que hice fue sacar energías de todas partes y aunque obviamente me ayudé con algunos antibióticos, tengo claro que voy a dar la pelea hasta el final, y he empezado a sentirme mucho mejor con antigripales”, confesó la bella chica.



La reina azteca, también fue interrogada sobre el regalo que le pidió a Santa Claus y no dudó decir que tiene solo un pedido en mente.

“Qué me regale la corona de Miss Universo”, dijo la simpática mexicana, quien de paso aprovechó para enseñar cómo se da un beso a la mexicana y para enviar un saludo a los usuarios de Ahoramismo.com.

La velada para elegir a la nueva Miss Universo es este domingo, y durante La gala final, donde un total de 90 concursantes se disputarán el título de la mujer más bella del Universo, Steve Harvey regresará en su quinta oportunidad para conducir la velada. La ceremonia de coronación tendrá lugar en los Tyler Perry Studios de la famosa ciudad, localizada en el estado Georgia.



Telemundo anunció que este año transmitirán la velada de elección y coronación de la nueva Miss Universo, en una ceremonia que comenzará más temprano de lo habitual.

“Más de 90 guerreras que vienen a luchar para llevarse la tan anhelada corona ¡Te invitamos a celebrar el orgullo latino en la noche donde se coronan los sueños! No te lo pierdas, el domingo 8 de diciembre a las 6PM/5C #MissUniverse”, fue el mensaje con el que en canal hizo el anuncio, a través de su cuenta de Twitter.