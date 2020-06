Noticias de Reinas -Junio 18: ¿se casó la Miss México, Sofía Aragón?: [Fotos]

View this post on Instagram

“La gente que desprende luz, no crea sombra”✨ -NDT . . . En la última sesión que hice de novia, se nos acercó una chinita en la calle. Su mamá (la que sale al fondo), nos platicó que era la primera vez que venían a América y que la niña nunca había visto una novia vestida de blanco 🤍, ya que en el pueblito de China de donde venían todavía se usa que las novias vistan de traje tradicional ♥️ estaba tan emocionada que acabamos tomando algunas fotos con ella, pues ella pensaba que realmente era mi boda 😍😅 De repente me sentí como en juego de gemelas (los que hayan sido fans como yo de esa película, sabrán a qué parte me refiero!) 😅🙈💅🏼 . Gracias @katiafontini por hacerme parte de tu sueño 🥰 Y cómo siempreeee mi @alexismayhair en el increíble peinado ♥️😚