Miss México, Sofía Aragón está de cumpleaños: así lucía cuando niña: FOTOS

13 • 02 • 2020 . Un día como hoy, hace 26 años, llegué al mundo 🥰👶🏻 Un día como hoy, iniciaba mi historia ♥️ . Hoy, celebro con mucho cariño, todo por lo que he pasado y todo lo que me ha traído hasta aquí 😊 . Hoy es mi cumpleaños!!! Y lo que inunda mi cabeza y mi corazón es agradecimiento! Por cada cosa que me ha sucedido, por las caídas y el valor de levantarme, por los sueños rotos y los sueños cumplidos, por los días tristes y los felices, por las heridas y el amor.. por tantos retos y a la vez, tantas bendiciones .. por TANTA VIDA en mis 26 años ♥️✨ Pero sobre todo, por todos los que forman y han formado parte de mi historia. Porque sin ustedes, nada de esto tendría sentido ♥️ Hoy en mi cumpleaños, brindo por mi gente, por mi familia y amigos.. por todos los que hacen que este camino valga más la pena.. brindo por todos los que han estado y también por los que se han ido.. pero sobre todo, por los que sé que siempre estarán, por los incondicionales ♥️🙏🏼 Porque su cariño, compañía y amor, son lo mejor que ha podido llegar a mi vida.. y sin el amor de la gente que más quiero, no quisiera cumplir ni un año más 😅🥰♥️ . 26 años de risas, 26 años de sueños, 26 años de inmensa felicidad!!! Muchísimas gracias a todos !! Que bendecida me han hecho ♥️✨ los adoro!! 🧁🍰🥂🍾🎊🎉🎁🎈