Miss México Sofía Aragón se roba el show en la Semana de la Moda de NY: VIDEO

Sofía Aragón la tiene clara. Ella saltó a la fama tras su participación en la pasada edición de Miss Universo, donde ocupó el tercer lugar y sigue sacándole provecho al momento que esta viviendo.

Y es que la reina azteca sabe cómo estar en todos los eventos de primera plana. Luego de haber estado en el Super Bowl trabajamdo como comentarista para TV Azteca, ahora la joven se convirtió en una de las modelos de lujo en la SEmana de la Moda de Nueva York que por estos días reina en la Gran Manzana.

La tercera mujer más bella del Universo se tomó las pasarelas del evento de moda más importante dle planeta, y allí arriba enamoró con su impecable desfile, digno de una top model.

Sofía lució majestuosa los diseños de su paisana, la modista Tete Rosado, quien llegó al magno evento presentando su carrera de más de 30 años con su colección bautizada Monarquía, donde supo combinar la elegancia con la sensualidad y la frescura.



La propia reina de belleza compartió el momento de su paso por la Semana de la Moda de Nueva York, a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram, que se robó elogios y aplausos.

En el clip se aprecia a Sofía caminando en la pasarela ataviada en el precioso modelito en color dorado, con aplicaciones de brillantes y una larga capa en fino encaje. Y para imprimirle un toque de la realeza, la tapatia llevaba una corona en su cabeza.



Tras su desfile, la Miss México no pudo ocultar su emoción de estar brillando en Nueva York y compartió un sentido mensaje con el que quiso motivar a sus fans a perseguir sus sueños creyendo que sí se pueden lograr los imposibles.

“Sueña, decreta, trabaja, persigue…. CUMPLE. New York Fashion Week. Muy agradecida y bendecida por haber podido modelar para mi diseñadora mexicana favorita Tete Rosadocon la colección MONARQUÍA. Y no solo modelar, sino que tuve el honor de cerrar la pasarela. Feliz de formar una vez más, parte de esta plataforma internacional en NUEVA YORK”, comentó la queridísima reina en su red social, quien insistió una vez más en luchar por lo que se quiere lograr.

“Hazlo! Ve por ello!! Atrévete! Arriésgate!! No te detengas! No te calles!! Total, está vida está hecha de fragmentos que se fusionan entre la realidad y la fantasía, y de ti depende de qué lado quieras vivir. Camina inspirado en tus propias batallas y no permitas que nada te limite. A fin de cuentas, estamos hechos de la misma energía que están hechas las estrellas y si eso no te hace sentir profundamente poderoso, no has entendido la verdadera belleza de la vida”, concluyó Sofía, quien actualmente está promocionando su cuarto libro El color de lo invisible.



Hace unas semanas la reina azteca encantó en redes con otro poderoso mensaje.

“Admira las cualidades de otros sin dudar de tu propia magia. Eso evita que te compares y limites tu propio potencial… porque hay suficiente luz en el mundo para todos”, comentó la guapa Miss México. “Nunca te rindas con la gente. Los milagros ocurren un día”.

Sofía también colgó un video para conmemorar el primer mes después de haber concursado en Miss Universo, donde ocupó el tercer lugar y agradeció el inmenso amor que sus fans le han manifestado desde entonces.