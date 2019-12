TOP 5: Misses hispanas archi favoritas para ser Miss Universo que perdieron: VIDEOS

Los certámenes de belleza siempre suelen crear todo tipo de pasiones entre los seguidores, y cada año cuando las concursantes que se disputan el título de Miss Universo empiezan la competencia, la prensa especializada y los fans suelen elegir un grupo de reinas favoritas y consentidas para ganar, pero no todas las veces coincide con la opinión de los jueces. Es aquí donde empieza la polémica y surgen todo tipo de molestias entre los llamados “missologos”.

Y aunque han sido muchas las ocasiones en las que los fanáticos se han quedado con un mal sabor de boca por las decisiones de los jueces, creativamente han promovido en redes sociales todo tipo de “premios” de consolación para aquellas “misses”que eran las favoritas de sus respectivas ediciones y que ni siquiera llegaron a avanzar al grupo de semifinalistas o al top final.

Tales fueron los casos de la Miss República Dominicana 2002, Ruth Ocumarez, quien siendo la archifavorita de la competencia que se llevó a cabo en Puerto Rico, junto a la eventual ganadora, la Miss Rusia, Oxana Fedorova, al final no clasificó en nada.

Miss Universo 2016 – Preliminary Competition – VENEZUELA

Por años, cada vez que una reina favorita no clasificaba en el grupo de semifinalistas, los reinólogos asignaban en redes sociales el famoso premio “Ocumarez” que cambió de nombre en el 2015, cuando la Miss Venezuela, Mariam Habach, no avanzó al cuadro final, causando tristeza entre sus fans, generando el nuevo premio “Tocuyo”, en referencia a la ciudad de la que la reina era originaria.

Pero más allá de aquellos casos en los que las favoritas no han clasificado o han quedado ubicadas en posiciones lejanas a la corona, hasta el sol de hoy, estos casos siguen en la mente de los reinólogos como “injusticias”ocurridas en Miss Universo.

Entrevista a ex reina de belleza, Ruth Ocumarez en #FamososInside

Este TOP 5 de reinas que al final tuvieron que conformarse con el segundo lugar o un sitio entre las cinco finalistas, recuerda a estas chicas que siendo archifavoritas, por encima de todas sus compañeras, se quedaron con las ganas de ser coronadas, haciendo que el público incluso abucheara su eliminación.

1. Paula Andres Betancurt en Miss Universo 1993

Paula Andrea Betancourt full performance MISS UNIVERSE 1993

Desde su llegada a México, donde se llevó a cabo el certamen de Miss Universo 1993, la Miss Colombia fue considerada la gran favorita, pero al final fue nombrada primera finalista, y la corona fue para la Miss Puerto Rico Dayanara Torres. Fue tal el escándalo de la decisión, que incluso, en un hecho sin precedentes, varios de los jurados, entre ellos María Conchita Alonso y el pintor José Cuevas rechazaron la decisión y afirmaron no entender por qué la corona se le negó a la colombiana

2.Marena Bencomo, en Miss Universo 1997

Marena Bencomo, Alicia Machado e Irene Saez en MU 96 [2]

3. Taliana Vargas en Miss Universo 2008

Taliana Vargas, Señorita Colombia® 2007, en Miss Universo 2008

4 Ada Aime de la Cruz en Miss Universo 2009

Ada Aimee De La Cruz – Miss Dominican Republic 2009 (1st Finalist)

5. Patricia Yurena, en Miss Universo 2013

Patricia Yurena Rodríguez – Miss Universe 2013 – First Runner Up