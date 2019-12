Miss Sierra Leona, la reina de Miss Universo que estuvo a punto de ser violada: ¿qué pasó?

Desde su llegada a Atlanta, Marie Esther Bangura, la representante de Sierra Leona, país africano, ha impresionado a expertos en belleza, no solamente por su estilo, sino también por su carisma y personalidad.

Y en un acto de honestidad, la guapa africana nos confesó que siendo muy pequeña intentaron violarla y por ello su mayor deseo para ganar la corona es poder convertirse en una defensora mundial de las niñas que son abusadas sexualmente.

“A mí me intentaron violar cuando era niña. Eso pasó hace ocho o nueve años. En la calle. Yo era una niña ingenua, y aunque afortunadamente no me hicieron nada porque me defendí a puños, patadas y mordiscos, fue algo traumático para mí, entonces, imagínense lo que sufren las niñas a las que terminan violándolas sexualmente”, dijo la reina.

“Es muy terrible ver que esto pase muy comúnmente en muchos países y saber que sus vidas se arruinan no me permite quedarme tranquila. Por eso busqué esta plataforma para levantar mi voz y mostrar que para mí es importante mostrar este problema”, agregó Miss Sierra Leona.

La reina de belleza agregó que su participación en Miss Universo pretende cambiar estándares de comportamiento, especialmente en países africanos, donde la violación y el abuso sexual son muy comunes, según ella y no se denuncian.

“En mi sociedad, la educación sexual es todavía considerada un tabú y quisiera ganar para tener exposición mundial y mostrar que tenemos que enseñarle a las niña a pelear y a aprender a defenderse por ellas mismas, y mostrarles que ningún tipo de asalto sexual o abuso está bien, y que no lo pueden permitir”, dijo Miss Sierra Leona.

“Sé que todas estas mujeres son hermosas pero yo quiero mostrar ese mensaje al mundo. Quiero que la corona sirva para algo grande, porque muchas personas no saben lo que está pasando actualmente. Por eso si llego a ser Miss Universo, no es solo un placer para mí sino para ser útil y pelear por las niñas”, concluyó la guapa concursante, quien espera conquistar un lugar entre las semifinalistas este domingo 8 de diciembre, cuando se realice la coronación de la nueva Miss Universo.