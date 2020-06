Vanessa Guzmán padece una enfermedad incurable: ¿qué tiene la ex Miss México?

Hace unos días el nombre de la actriz Vanessa Guzmán estuvo en los titulares, luego de que la actriz Cynthia Klitbo asegurara que la ex Miss México es una mujer difícil, conflictiva y “desagradable”.

Y tras narrar diferentes aspectos de lo complicado que resulta trabajar al lado de la exreina de belleza, una entrevista con la propia Vanessa Guzmán donde confesó que padece una terrible enfermedad, volvió a cobrar vigencia.

La finalista de Miss Universo 1996 reveló que sufre de ataques de ansiedad, en una entrevista con Televisa Espectáculos, presentada este lunes por el show Cuéntamelo ya.

Allí, la mexicana narró la pesadilla que ha sido vivir con esta enfermedad y como ha afectado su interacción con otros.

“Yo sentía como una persecución y una paranoia, entonces creo que yo cambié y la gente lo tomó como ‘ya se le subió’. Pasaron muchas cosas. No me estoy justificando, lo estoy diciendo porque ahora que lo sé para mí fue mucho más fácil poderlo controlar en este proyecto”, dijo Guzmán. “Si bien no estoy todos los días medicada, es normal que de repente vuelva a pasar y hay destellos cuando hay lugares con muchísima gente, hay lugares en donde no me siento que puedo tener un poco más de control de las circunstancias en donde se empieza a desatar”.

La ex Miss México confesó también que se fue de los reflectores por más de 10 años, tras tocar fondo en su vida, pero no mencionó las causas exactas.

“El ¿qué me pasó? no lo puedo compartir por un código personal que asumí y que involucra a otras personas. No lo voy a hacer. Creo que lo más importante es cómo te levantas, pero sí, sí soy de esas personas que ha tocado fondo. No es por adicciones, no es por nada de eso, no empecemos a tejer y lo que menos quiero es que se generen ni chismes ni nada. Créanme que esto no lo puedo compartir, no lo voy a compartir y no es el momento ni me corresponde a mí tampoco el poder hacerlo”, dijo la estrella de la telenovela “Soltero con hijas”.

“Nunca me vi tan vulnerable en mi vida, pero había que salir adelante y levantarse como referente para otras personas también y me dediqué ese tiempo para mí”, dijo la exreina en la entrevista citada por People en español, que se dio antes de la polémica por la telenovela Atrévete a soñar y las declaraciones de Klitbo.

Klitbo, quien trabajó con la guapa estrella en la telenovela Atrévete a soñar, dijo la semana pasada que haber compartido set con Vanessa Guzmán, fue algo muy negativo, similar a una pesadilla.

“Solo hay una persona con la cual no entiendo cómo está trabajando otra vez, que estuvo conmigo: Vanessa Guzmán”, dijo la mexicana al canal Tlnovelas de YouTube, desatando el avispero.

La actriz dijo que su colega incluso la agredió en una ocasión y que exigía que nadie le hablara, a menos que ella lo hiciera, como si fuera una gran diva.

“Nunca he visto a una persona así. No podíamos dirigirle [la palabra], a mí me valía, pero la misma producción no podía dirigirle la palabra, no quería convivir. Había hecho tres trabajos y se sentía estrella. Un día quiso tratarme mal y le sale el chirrión por el palito, como decimos en México”, aseguró Klitbo.“[De] esa si no tengo empacho en decirlo porque es una mala persona… Además, tiene poco talento para tanta soberbia”, concluyó Klitbo.