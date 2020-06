En 1996 Vannesa Guzmán se convirtió en una de las mexicanas más queridas, no solamente en su país sino a nivel internacional, tras haber concursado en Miss Universo, donde fue una de las finalistas y de las archifavoritas de esa edición para quedarse con la corona, que finalmente conquistó Alicia Machado.

Desde entonces, la guapísima exreina latina ha sido estrella en un sin número de proyectos de cine y televisión y ha sido imagen de varias campañas publicitarias de reconocidas marcas, robándose el cariño y la admiración de muchos seguidores, pero no es el caso entre todos su colegas.

Y es que resulta que la actriz Cynthia Klitbo, recordada entre otras cosas, por ser la tía de la telenovela “Teresa” acaba de dejar muy mal parada a la ex Miss México, a quien tachó de ser una mujer difícil, conflictiva y “desagradable”.

VideoVideo related to noticias de reinas: -junio 12: ¿la miss méxico vannesa guzmán es una mujer difícil?: esto dijo una famosa 2020-06-12T00:12:05-04:00

Klitbo, quien trabajó con la guapa estrella en la telenovela Atrévete a soñar, dijo haber compartido set con Vanessa Guzmá, fue algo muy negativo, similar a una pesadilla.

“Solo hay una persona con la cual no entiendo cómo está trabajando otra vez, que estuvo conmigo: Vanessa Guzmán”, dijo la mexicana al canal Tlnovelas de YouTube, desatando el avispero.

VideoVideo related to noticias de reinas: -junio 12: ¿la miss méxico vannesa guzmán es una mujer difícil?: esto dijo una famosa 2020-06-12T00:12:05-04:00

La actriz dijo que su colega incluso la agredió en una ocasión y que exigía que nadie le hablara, a menos que ella lo hiciera, como si fuera una gran diva.

“Nunca he visto a una persona así. No podíamos dirigirle [la palabra], a mí me valía, pero la misma producción no podía dirigirle la palabra, no quería convivir. Había hecho tres trabajos y se sentía estrella. Un día quiso tratarme mal y le sale el chirrión por el palito, como decimos en México”, aseguró Klitbo.

VideoVideo related to noticias de reinas: -junio 12: ¿la miss méxico vannesa guzmán es una mujer difícil?: esto dijo una famosa 2020-06-12T00:12:05-04:00

La legendaria estrella de las telenovelas aseguró que siempre ha estado rodeada de buenos compañeros de trabajo y tiene una buena amistad con muchos de ellos, pero dijo que no puede quedarse callada a la hora de hablar de la exreina, de quien también puso en tela de juicio su talento como actriz.

VideoVideo related to noticias de reinas: -junio 12: ¿la miss méxico vannesa guzmán es una mujer difícil?: esto dijo una famosa 2020-06-12T00:12:05-04:00

“[De] esa si no tengo empacho en decirlo porque es una mala persona… Además, tiene poco talento para tanta soberbia”, concluyó Klitbo.

Hasta el momento Vannesa Guzmán, considerada de las reinas latinas más queridas de todos los tiempos, no se ha referido a las acusaciones de su antigua compañera de elenco, quien sin duda alguna, destiló todo lo que tenía contra ella.