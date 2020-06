Noticias de Reinas -Junio 8: Miss México, Sofía Aragón “hizo el ridículo”: [VIDEO]

View this post on Instagram

💜💜💜💜💜💜💜 Hoy levanto la voz por todas aquellas que ya no pueden hacerlo Levanto la voz porque de camino a casa quiero ser libre, no valiente Levanto la voz para que ser mujer no me cueste la vida Levanto la voz porque no soy una, somos todas Levanto la voz porque ser mujer no debería ser un factor de riesgo Porque NO quiere decir NO Porque estamos más unidas que nunca Porque somos el grito de las que ya no están Porque ninguna está a salvo hasta que todas lo estemos Porque mi vida tiene valor y mi cuerpo no tiene precio Porque deseo un país donde podamos caminar libremente sin el miedo a ser atacadas Porque merecemos las mismas libertades y respeto que los hombres Porque merecemos las mismas oportunidades laborales Porque la palabra “mujer” “niña” o “vieja”, sigue usándose a manera de insulto Porque con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca Porque nos queremos libres, seguras y vivas Porque soy capaz, soy fuerte y soy MUJER 💜 Levanto la voz por mi abuela, mi madre, mi hermana, mis amigas, por las que conozco y por las que no, por las que están y por las que se nos adelantaron, por las que han sufrido y por las que siguen sanando, por ti, por mi, por todas 💜💜💜💜💜 HOY LEVANTO LA VOZ POR TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO, PORQUE TODAS SOMOS UNA 💜🙏🏼 #diainternacionaldelamujer #paronacional #8marzo #9marzo #mujeresunidas #feminismo #nosqueremosvivas #niunamas 👩🏻👩🏼‍🦳👩🏼👩🏼‍🦰👩🏽👩🏾👩🏿