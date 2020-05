Noticias de Reinas -Mayo 26: Lupita Jones impresiona sin maquillaje a sus 52 años

El pasado 17 de mayo se conmemoraron 29 años desde que Lupita Jones fue coronada como Miss Universo, en un evento que tuvo lugar en Las Vegas, en el que la entonces mexicana de 21 años enamoró al mundo con su carisma, gracia y seguridad. Y aunque hoy la preciosa exreina tiene ya 52 primaveras, Lupita dejó ver que su belleza al natural está a prueba de reparos sin ayudas cosméticas.

La ex Miss Universo compartió en su cuenta de Instagram un video, en el que lució sin una gota de maquillaje, justo cuando se preparaba para tinturarse el cabello, y la exreina impresionó por completo. El video formó parte de la serie de clips que la mexicana ha estado haciendo en medio del confinamiento del COVID-19 para mantener contacto con sus miles de seguidores.

“Pues ¿qué creen?! Me volví a pintar el cabello… creo que en comparación con la primera vez, me fue mucho mejor, me preparé con todo lo necesario para no hacer un desastre. Después de aplicar el tinte y enjuagarlo, apliqué algunos de los productos que @salermmexicooficial me regaló… para protegerlo y que quedara suave y manejable, muchas gracias!!”, comentó la ex Miss Universo en su Instagram, al acompañar el video donde lució al natural.

El el clip, se aprecia a Lupita, totalmente libre de maquillaje, y con una bata de baño blanca, mientras se pone manos a la obra con su rol de estilista a erradicar las canas, que poco o nada le gustan a la exreina.

“No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, pues ya llegó la fecha de retocarme el tinte otra vez, de tratar de retirarme estas canas, estos brotes de sabiduría y de ideas que me salen en la cabeza, pues ya llegaron otra vez”, comentó la exjueza de Nuestra Belleza Latina, agregando que mayormente le salen canas en la parte del frente y no atrás, por lo de su meta era tinturarse solo la parte de la corona.

Y mientras Jones se aplicaba el tinte confesó abiertamente que los cabellos blancos la llegan a afectar incluso emocionalmente, por lo que decidió empezar a titurarse ella misma, mientras se reabre todo y puede regresar adonde su peluquero de confianza.

“Al igual que yo, habemos muchas mujeres que nos podemos deprimir un poquito al vernos así, con esta cantidad de canas”, dijo Lupita, tras agregar que aunque genéticamente es propensa a ser canosa, pues así son su mamá, sus tías y era así su abuela, ella trata de hacerle el quite a esos cabellos plateados.



“En algún momento de la vida les va a tocar verme así con la cabeza blanca, pero todavía no”, comentó la ex Miss Universo, haciendo que sus fieles seguidores terminaran encantados con su franqueza.

Los comentarios de la exreina de belleza no se hicieron esperar y de inmediato se tomaron las redes para elogiar lo bien que luce a sus 52 años.



“Bellísima, la primera Miss Universo mexicana”, “Fabulosa!! Me encantan esos video y tu manera particular de contarlo”, “con o sin maquillaje Lupita eres la diosa de México; te ves guapísima”, “Me encanta que siempre esté tan guapa, la admiro mucho” y “Tu muy bien Lupita, eres guapísima con o sin tinte!”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación de la hoy preparadora de reinas.

Al final del video, Lupita aprovechó para enviarle un mensaje a sus fans: “Tenemos que tratar de darle la mejor cara a la situación que estamos atravesando”.



La ex Miss Universo es una empresaria exitosa y madre orgullosa de su hijo Simón, quien ya tiene 21 años.