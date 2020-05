Noticias de Reinas -Mayo 21: Miss México presenta a su hermana de origen indio

View this post on Instagram

Mayo 17 🏳️‍🌈 Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Debemos tomar el día de hoy para tomar conciencia sobre los acontecimientos que ocurren en nuestro país. En este día debemos sensibilizarnos a las personas que forman la comunidad LGBTQ+ y como seres humanos apoyarlos y amarlos. Yo soy aliada de la comunidad, quiero ver a un Panamá que acepta y respeta y uno que exige derechos igualitarios para todos – a pesar de género, orientación sexual, y nacionalidad. ————————————— May 17 🏳️‍🌈 International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. We must use today as a day to become conscious about the things that are happening in our country and around the world. We must use this day to create sensibility towards those who are members of the LGBTQ+ community and as human beings love them and respect them. I am an ally, and I want to see a Panama that accepts and respects. A Panama that demands equal rights for everyone despite gender, sexuality and nationality.