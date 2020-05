Murió Kaulana Pakele: ¿cómo murió el cantante?

El mundo de la música está de luto, tras conocerse la muerte de Kaulana Pakele, cantante principal de Mana’o Company, quien falleció a los 47 años. A Pakele le sobreviven su esposa de 23 años, Lisa Huihui Pakele y sus 3 hijos.

Pakele fue el cantante principal de la banda desde 1998. Habían estado juntos desde 1989 antes de unirse a Pakele. En 2019, la banda celebró su 30 aniversario.

Mana’o Company mezcla “voces hawaianas y ritmos de estilo reggae jamaicano”, según el material promocional de la banda. El álbum de la banda de 2002, “Spread a Little Aloha”, ganó 5 premios Hoku, incluyendo Álbum y Canción del año. Pakele fue anteriormente el cantante de la banda Ehukai.

KITV informa que Pakele fue sacado del agua en Makaha, a 35 millas al oeste de Honolulu, alrededor de las 6:30 p.m. hora local. La estación informó que Pakele estaba en la playa surfeando. Pakele fue declarado muerto en un hospital local.

La foto de portada en la página de Twitter de Pakele lo muestra navegando. Entre los que rindieron homenaje a Pakele en Twitter se encontraba el presentador de Hawaii News Now, Keahi Tucker.

“Me entristece mucho saber que Kaulana Pakele, de Mana’o Company, falleció a los 47 años. Era la voz detrás de muchos de nuestros temas favoritos de la isla y un hombre realmente bueno. Todo lo mejor para su familia”, dijo el conductor en Twitter.

En el momento de su muerte, Pakele vivía en Kapolei, Hawai. Pakele era originario de Hilo, Hawai.

Pakele le dijo a The Honolulu Star-Bulletin en 2001 que Mana’o Company era su banda favorita antes de unirse a ella.

A pesar del honor de ser invitado a unirse al grupo, Pakele dijo: “Cuando me preguntaron al principio, dije que no, porque sentía que no estaba en el nivel en el que se encuentran, pero Mana’o siempre ha sido mi inspiración número uno. Solo para ser parte de eso y continuar con el legado, decidí asumirlo”.

En la misma entrevista, Pakele dijo que había asistido a los espectáculos de Mana’o Company desde que estaba en la escuela secundaria.

Además de su carrera como cantante, Pakele también fue director de seguridad de Hawaiian Airlines. Según su página de LinkedIn, Pakele había estado en el cargo desde agosto del 2006.



En una publicación en el sitio web sindical de Hawaiian Airlines, se dijo que Pakele trabajó en servicio de carga y atención al cliente.

En su página de Facebook, se menciona que Pakele estudió Estudios Liberales en la Universidad de Hawái entre 1995 y 1997.

Entre las últimas publicaciones de Pakele que se podían ver públicamente en Facebook lo vieron rendir homenaje a su esposa el día de su 23 aniversario de bodas.



Pakele escribió: “¡No puedo creer que hayamos estado casados por 23 años! ¡Gracias por TODO lo que has hecho por mí y por cambiar el curso de mi vida! ¡Ahora estoy más enamorado de ti que nunca antes y espero crear juntos recuerdos para siempre! 😊 ¡Gracias por fortalecerme, ser paciente conmigo, orar por mí e inspirarme para ser mejor!”.

