Murió Rob Gibbs: ¿cómo murió la estrella de las películas de Pixar?

El director, escritor y artista de historias de Pixar, Rob Gibbs, falleció a la edad de 55 años y este martes se extendió la triste noticia.

La causa de muerte de Gibbs no ha sido confirmada, pero se asegura que habría fallecido el 24 de abril. Gibbs contribuyó a muchos conocidas y exitosas películas de Pixar, incluyendo Toy Story 2, Monsters, Inc., Finding Nemo y más.

Los productores de MovieBrats Pictures, que trabajaron con Gibbs en una de las cintas animadas que próximamente se estrenará, Hump, publicaron un homenaje al artista el 24 de abril:

“Nuestros corazones se rompieron esta mañana cuando nos enteramos del fallecimiento repentino de Rob Gibbs, codirector de nuestra película animada HUMP. No solo hemos perdido un socio creativo, sino también un ser humano maravilloso, siempre de buen humor”, comentó el equipo de MovieBrats Pictures. “Nunca una broma hizo que fuera un placer trabajar con él en los últimos años. Antes de conocer a Rob, ya recordabamos una carrera impresionante en Disney y Pixar”.

Los amigos del director lo recordaron como un veterano artista de la historia en clásicos como Toy Story 2, Monsters Inc., Finding Nemo o Inside Out, que dirigió muchos de los cortos de Pixar desde la franquicia de Cars.

“Siguió entreteniéndonos con sus historias anecdóticas de sus muchos años en la industria. Le encantaba pasar tiempo con su hija, y le encantaban los viejos autos clásicos y las historias de zombis. Te echaremos mucho de menos, Rob”, agregaron en el comunicado.



A Gibbs le sobrevive su hija Mary, que era la voz muy querida de Boo en Monsters, Inc.

Gibbs trabajó en la industria de la animación durante 22 años, incluso en algún proyecto importante.

Gibbs comenzó su carrera de 22 años en el cine con Disney, comenzando con la escritura y elementos de historias en películas como Pocahontas y Fantasia 2000.

Luego se mudó a Pixar y trabajó como artista de historias en muchas películas animadas de alto perfil.

También trabajó como director para Tokyo Mater, un corto de Cars, así como episodios en programas de televisión como Mater’s Tall Tales y Tales From Radiator Springs.

En el momento de su muerte, Gibbs estaba trabajando en diferentes proyectos. Estaba trabajando para Disney + en una nueva versión de Monsters, Inc. llamado Monsters at Work, que contará con las voces del elenco original. También estaba trabajando en la película animada llamada Hump.

