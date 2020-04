Con problemas pulmonares, Paquita la del Barrio ignora al coronavirus: hizo fiestón por su cumpleaños

Paquita la del Barrio está en el ojo del huracán, pues a pesar de estar muy delicada de salud, por sufrir serios problemas pulmonares, y en medio de los riesgos que representa el brote del coronavirus, principalmente para personas mayores y con enfermedades pre-existentes como la suya, la cantante hizo caso omiso a las recomendaciones y se fue a un concurrido restaurante a festejar su cumpleaños número 73.

Así lo reveló el programa de televisión Ventaneando, que mostró a la cantante, sentada en una mesa, sin ningún tipo de protección, ni máscaras para cubrir el rostro, y cero distanciamiento social, pues estaba hombro con hombro junto a sus invitados.

Y aunque la intérprete de “Rata de 2 patas” admitió no estar sintiéndose muy bien, no por ello evitó hacer su tremendo fiestón, con mariachis y todo, y más de una veintena de invitados en Jalapa, Veracruz, el pasado 2 de abril.

“He estado más o menos de salud. He estado un poco mala, pero así la llevo, con el tratamiento del doctor. Me agarró eso de los pulmones, entonces vine a Jalapa y vi a un doctor… en otra ocasión, con el mismo doctor, me tocaba que me pusieran oxígeno”, comentó la cantante al citado programa. “Se me durmió la pierna y no esperé a que se despertara, entonces me habló la secretaria y me dijo: ‘Paquita, ya puede pasar’, y di el primer paso con la pierna izquiera y quise apoyarme pero no, pues me fui para abajo. Tambien resulté con el dolor de mis costillas”.

Y aunque claramente violó las recomendaciones emitidas para evitar el contagio, irónicamente Paquita aseguró que sigue al pie de la letra lo que ordenan para protegerse y hasta pidió a Dios para que pronto el coronavirus ya deje de ser una amenaza.



“Esperamos en Dios y le rogamos que se acabe esto pronto. Me da mucha tristeza, pero estoy aguntando y haciendo lo que se le ordena a uno”, dijo la mexicana. “El deseo que tengo es muy grande, que Dios nos ampare de todos los daños que estamos viendo de toda esa tristeza que el pueblo de México y todos los países estamos sufriendo”.

Como medida de prevención, Paquita dispuso que en todas las mesas del restaurante donde fue su fiesta, hubiese gel antibacterial, toallitas con cloro y alcohol para que todos se desinfectaran las manos, pero los médicos han dicho que el coronavirus se contrae mayormente por gotitas nasales o de saliva.



Paquita concluyó diciendo que debido a la crisis del coronavirus ha estado sin poder hacer sus presentaciones.

“Todos los trabajos ya se fueron para abajo y si sigue esto así, vamos a tener que andar peleando por la comida, yo creo”, advirtió la estrella de la música popular.