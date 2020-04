Marcia Johnson devastada tras muerte de Bill Withers: ¿cuántos años fue esposa del cantante?

Marcia Johnson, la esposa del cantante Bill Withers, fallecido el lunes pasado, está devastada tras el fallecimiento de quien consideraba como su alma gemela.

Marcia estuvo casada con el artista durante 46 años, hasta su muerte. La pareja tuvo dos hijos juntos, Todd y Kori. Withers y Marcia se casaron en la víspera de Año Nuevo en 1976. El intérprete estuvo casado con la actriz Denise Nicholas antes de unir su vida a Marcia, quien fue el pilar fundamental en la carrera de la estrella del soul.

El 30 de marzo, Withers falleció en Los Ángeles debido a problemas cardíacos. Tenía 81 años de edad.

Durante la larga y exitosa carrera de Withers, Marcia se desempeñó como gerente de su esposo. En una entrevista de 2015 con Rolling Stone, Marcia dijo que dirigió el negocio de Bill Withers desde una oficina en Sunset Boulevard. Withers describió la operación como una “tienda de vecindario”.



“Ella es mi única supervisora. Tengo suerte de estar casado con una mujer con un MBA”, dijo el cantante.

Marcia habló sobre algunos de los fundamentos para licenciar la música de Withers, y dijo que siempre vigilaba y cuidaba muy bien el nombre de su marido.

“Si se trata de una escena en un programa, donde alguien es asesinado o algo así, lo rechazamos. No queremos que la gente asocie, por ejemplo, el tema Lean on me (Apóyate en mí) con la violencia”, comentó la mujer.

En la misma entrevista, Marcia describió que a pesar de conocer muy bien a su esposo, había cosas que no entendía.

“Realmente no tengo idea lo que hace todo el día. Pero él hace mucho en su iPad. Él siempre sabe exactamente lo que está pasando en el mundo. Cada vez que menciono algo, dice: ‘Oh, esas son viejas noticias'”, comentó.

Anteriormente, Marcia le dijo a Rolling Stone que Withers ya ni siquiera cantaba en la ducha. Marcia también dijo que Withers escribió una canción para que Denzel Washington la use en una película, pero luego decidió no interpretarla.

Tanto Withers como Marcia participaron activamente en la organización benéfica, The Stuttering Association for the Young, SAY. Withers creció con un tartamudeo, y según el sitio web de SAY, Marcia es miembro de la junta de la organización benéfica.

Marcia se graduó de la Graduate School of Management de UCLA. Antes de dirigir el negocio de música de Withers, Marcia trabajó para Management III y Concerts West.