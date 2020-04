Murió Filipe Duarte: ¿cómo murió el actor de cine y de Days Gone?

El actor y estrella del doblaje portugués Filipe Duarte, murió a la edad de 46 años el viernes 17 de abril.

El reconocido histrión falleció, después de sufrir un ataque al corazón en Lisboa, Portugal, según lo informó el sitio portugués Fama Show.

Duarte nació el 5 de junio de 1973 en Angola, Portugal, y era reconocido por sus roles como Deacon en el juego PlayStaion 4 Days Gone, Fernando Ataíde en Variações: Guardian Angel y Lucas Oliveira e Silva en Cinzento e Negro.

Duarte, quien también era conocido como “Pipo”, hablaba tres idiomas, portugués, inglés y español.

El actor portugués estudió en la Escuela Superior de Teatro y Cine de Lisboa, que se traduce en Escuela de Teatro y Cine de Lisboa. En 2007, Duarte y su coprotagonista Tomás Almeida compartieron el premio al mejor actor del Festival Mundial de Cine de Montreal por su película A Outra Margem.



La página oficial de PlayStation Portugal publicó un homenaje a Duarte, que presenta a Deacon en Days Gone.

“Los héroes son para siempre. Gracias, Filipe Duarte”, comentaron en Twitter.

Los fanáticos del actor reaccionan inmediatamente en las redes sociales a la muerte de Filipe Duarte y han publicado en las redes sociales muchos mensajes sobre el repentino fallecimiento. Muchos reflexionaron sobre su papel como diácono en Days Gone.



Incredibly sad to hear of the passing of Portuguese actor Filipe Duarte. He was the voice of Deacon for us and so many #DaysGone players in Portugal. Sending love to his family during this hard time. ❤️🙏 pic.twitter.com/oMLr6a8BAs

— Eric Jensen #DaysGoneWeek (@Lorderk) April 17, 2020