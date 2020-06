Murió Kelly Asbury: ¿cómo murió el director de “Shrek 2” y “los Pitufos” nominado al Oscar?

El mundo del entretenimiento está de luto, luego de conocerse la muerte de Kelly Asbury, animador y director nominado al Oscar, quien falleció a los 60 años, después de librar una batalla contra el cáncer. Asbury trabajó para Disney y DreamWorks durante su carrera.

Según la página de IMDb de Asbury, dirigió cinco largometrajes animados. Su primero, Spirit: Stallion of the Cimarron, fue lanzado en el 2002. Luego vino Shrek 2, en el 2004. Asbury codirigió la película con Conrad Vernon. El siguiente lanzamiento de Asbury fue Gnomeo & Juliet en 2011.

En el 2017, Asbury dirigió Smurfs: The Lost Village (Los Pitufos). Su último esfuerzo como director fue Ugly Dolls en 2019.

Además de dirigir, Asbury también contribuyó con voces para Shrek 2 y Gnomeo y Juliet.

La muerte de Asbury fue confirmada en una publicación de Facebook por el escritor de Inside Out, Ronnie del Carmen.

“Kelly Asbury falleció. Lamento escuchar esto hoy. Todos amaban a Kelly, es imposible no dejarse encantar por él o alimentarse de su energía positiva. Trabajamos juntos en el Príncipe de Egipto y cuando me uní a Pixar, las historias del gran “dios Kell” ya eran leyenda. Lo extrañaré mucho. Descansa en paz, querido amigo”, dijo Del Carmen.

El escritor de La vida secreta de las mascotas, Brian Lynch, rindió homenaje a Asbury en Twitter diciendo: “Descansa en paz, Kelly Asbury. Una leyenda en la animación, su nombre está en tantas películas queridas.

Codirigió el subestimado Spirit, y dirigió una de las películas animadas más divertidas jamás hechas, Shrek 2. Su trabajo será descubierto y adorado por el público en las generaciones venideras”.

El compañero animador Tom Sito escribió en una publicación de Facebook que Asbury “estuvo lidiando con el cáncer durante varios años”.

“Luchó valientemente y no quería que nadie sintiera lástima por él. Se enfrentó a todos los desafíos, incluido este último, con una sonrisa”, dijo Sito.

Asbury trabajó en algunas de las películas animadas más famosas de todos los tiempos. En 1991, Asbury fue acreditado como el escritor de La bella y la bestia. En 2013, Asbury trabajó como artista de la historia en Frozen. Un año antes, Asbury trabajó en Wreck-it Ralph en el mismo papel. Asbury también fue el artista de la historia en Toy Story en 1995, Kung Fu Panda y Madagascar: Escape 2 Africa, ambos en 2008.

Asbury era oriundo de Beaumont, Texas, pero vivía en Encino, California, en el momento de su muerte.

Un tributo a las redes sociales dijo que Asbury era conocido como “Kell-go” en la industria de la animación.

Asbury dijo en una entrevista con Cinema Blend en 2011 que su productor Baker Bloodworth lo involucró con la dirección de Gnomeo & Juliet en 2006. Asbury dijo que era un gran ídolo de Elton John mientras crecía y le encantó la idea de que el cantante escribiera la música para un musical animado. sobre gnomos de jardín.

Asbury dijo: “Me reuní con Elton John, Elton John realmente quería que yo dirigiera el proyecto, me pidió que lo dirigiera”. Asbury comparó el uso de la música de John y Bernie Taupin como similar al uso de la música de Simon & Garfunkel en The Graduate. Asbury dijo: “La emoción que está en la pantalla está respaldada por la música que suena y una especie de cola emocional”. Continuó describiendo la película como “una especie de este proyecto soñado”.

Luego de la falta de éxito de taquilla en sus dos últimos esfuerzos de dirección, Asbury escribió un ensayo en el sitio web de Cartoon Brew sobre cómo lidiar con las emociones relacionadas con la creación de un fracaso de taquilla.

En el ensayo, Asbury dijo que había sido “mimado” por los éxitos financieros de sus tres primeras películas, especialmente Shrek 2. Asbury se refirió a The Smurfs como una “franquicia cansada”. El director dijo que la necesidad de un trabajo fue la razón por la que firmó para dirigir.

Asbury mencionó que la producción de la película tomó cuatro años, pero hubo aspectos positivos en el camino, incluyendo hacer “amigos para toda la vida”.

Al escribir sobre el fracaso financiero de la última película de Asbury, Ugly Dolls, dijo: “Esta vez, no perdí el tiempo jugando al juego de la culpa. Hecho difícil: lo construimos y no vinieron”. Asbury dijo que sentía que la película tendría una “posibilidad de pelea” de “involucrar a las familias”.

“Quizás la próxima vez, si tengo otra oportunidad de dirigir, habré evolucionado artísticamente a un lugar en el que no me importará en absoluto, o al menos menos, si la película genera dinero. Después de todo, la verdadera alegría de trabajar en mi querida industria de la animación se trata más de las anécdotas divertidas que puedo compartir de todas las experiencias realmente extravagantes de producciones pasadas, y cada película las tiene. Quien dijo por primera vez: ‘La alegría está en el viaje’ (lo escuché por primera vez del fallecido artista de grandes historias, Joe Ranft), tenía razón. La próxima vez, me aferraré más a esa sabiduría”, dijo el fallecido director en aquel entonces.

