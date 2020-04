Noticias de reinas -Abril 13: Miss México hace una fuerte advertencia

View this post on Instagram

Somos seres de evolución y estamos constantemente trabajando por ser la mejor versión de nosotros mismos… eso muchas veces nos costará amigos, relaciones, trabajos y cosas materiales.. y a veces, por no perder, nos da miedo todo lo que podemos ganar.. pero si nos damos la oportunidad de soltar, si nos permitimos dejar ir, entonces no solo lograremos ser nuestra mejor versión, sino que todo aquello que merece ser parte de ti, se quedará contigo.. y todo aquel que siempre perteneció en tu vida, estará más cerca que nunca ♥️ . . . . Uno de los equipos con los que más me ha gustado trabajar 😍😍 Puro master en este TEAM !! Gracias 🙏🏼🙏🏼🙏🏼♥️ Makeup @ltorresbeauty Hair @javierdiaz_hairstyle Photo @luisdelaluz