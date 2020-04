Noticias de reinas -09 de Abril: Dayanara Torres confiesa que ya no quiere hacer nada

View this post on Instagram

#NationalNoHouseworkDay PLEASE… tell your children! Moms need a break! 🧼🧹🧺🧽🚽🧼🧹🧺🧽🚽🧼🧹🧺 Día Nacional de NO hacer Tareas Domésticas🚫Díganle a sus hijos… POR FAVOR! Me encantaría descansar 🛀🏻 . #CorreLaVoz #YoMeQuedoEnCasa #EstaVidaDeCenicienta