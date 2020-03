Carolina Sandoval causa sensación bailando “Yo perreo sola”: Video

Carolina Sandoval es una mujer simpática, y en medio de la cuarentena por la crisis del coronavirus, la venezolana ha sabido sacarle provecho al tiempo en su casa.

Así lo dejó ver la bella animadora del programa “Suelta la sopa”, quien confesó estar encantada con el nuevo tema de Bad Bunny, “Yo perreo sola”, y mostró sus dotes para bailar reaggetón.

En el simpático clip, se aprecia a la comunicadora perreando con mucha intensidad, mientras pone en despliegue sus atributos.

“Creyeron que yo iba a bailar 14 minutos….tengo todo el día bailando la canción de Bad Bunny. OMG, yo dije hagamos algo de viernes, hagamos como salir a bailar con las amigas”, comentó la Venenosa, tras su bailecito, que está causando sensación en redes.



Y con esa seguridad que ella siempre quiere transmitir a sus seguidoras, a quienes siempre les inculca que se amen tal y como son, y que no se sientan nunca mal por no tener figuras estilizadas, pues la belleza viene en varias formas, esta vez la presentadora comentó que la cuarentena la tiene más hermosa que nunca.

“Ustedes han visto esto, ustedes han visto como me tiene la cuarentena. Yo me pregunto qué irán a hacer las lombrices digitales, estoy demasiado con too much, no puedo ni respirar de lo bella que estoy”, dijo la animadora, lanzándole pullas a sus detractores, y promocionando su ropa.



“Tengo puesto mi brasier, que mira como las pone, mira, mira, que fuerte. Yo digo una cosa, si yo no fuera yo, yo me tendría rabia, porque esta que está quí, frente al espejo, está perfecta… más bella no podría ser, simpática para casi todo el mundo y divertida para el 150 por ciento de la gente”, comentó Carolina.



La Venenosa también aprovechó para enviar un mensaje de autoestima a todas sus fans y dijo que cuando habla con esas palabras, siempre busca que sus seguidoras se sientan lindas tal y como son, así a las envidiosas les duela.



“Te digo dos cosas, tienen razón las lombrices digitales, no me soportara si fuera yo… pero tú que estás ahí, que te estás riendo para calmar el estres, les quiero mandar un saludo a todas esas amigas que me escriben y me dicen: ‘caro, cuando tú dices que estás bella, yo me siento que me lo estoy diciendo a mí. Pero mira, si esa frase mía te puede sonar ególatra, prepotente, pero si ha animado a muchas, ya está listo, y el cometido se cumplido”, concluyó la venezolana.



Recientemente, tras el lanzamiento de su línea de ropa íntima, Carolina dijo: “Mujeres que saben hacer uso de su poder para crear bienestar para sí mismas y para los demás. Mujeres que saben que su poder va más allá de los conceptos sociales y que se atreven como CAROLINA, a vivir una vida”.