Carolina Sandoval sufre una terrible enfermedad: ¿qué tiene la Venenosa?

"Ansiedad y ataques de pánico" y para hablar del tema tenemos a una profesional @dramachado. Si no hablaba de esto era como omitir algo muy mío, muy personal. Todos los que han pasado por algo así saben que es como estar metida en un túnel negro, oscuro o que está a punto de quedarse oscuro. Mi mayor miedo que se apague la luz. Saben cuantas veces he sentido que se va a apagar la luz???. Es algo que si no has vivido no entenderás a plenitud. De verdad aún no logro saber qué lo genera, qué hace que me ponga en ese estado. Puede ser una linda mañana rumbo al trabajo, sin estrés y nada allí explota el terrible pánico. Puedo estar feliz, puedo estar angustiada o puedo estar dormida y allí aparece mi enemigo silente. Y aunque me queda claro que solo yo puedo ayudarme es realmente imposible de presentir cuando y qué detonará mis ataques de ansiedad. Siempre he sido nerviosa, pero esto apareció formalmente cuando estaba a punto de descubrir que tenía cancer de tiroides. Tiemblan mis manos, se agita mi respiración, mis manos se ponen frías y siento que estoy mareada con ganas de gritarle al carro que esta a mi lado , siento ganas de llorar y de decirle que no puedo manejar y si me puede manejar el auto. Es absurdo lo que siento, lo que mi cuerpo siente. Cuando se acaba el ataque? Pues cuando hablo con alguien de confianza o no, en realidad quien atienda el teléfono será mi agente de tranquilidad en ese instante…también cuando le digo a quienes llamo “mis pastillitas” ( cómo les llamo) qué me está pasando. Los saludo y en medio de sus palabras que para mi son como música, les digo “no me siento bien, acá estoy en lo mismo…mis ataques de pánico. Vale la pena resaltar que cuando me dan mis ataques de pánico es como si no fuera yo o por lo menos la Carolina que todos conocen desaparece, en ese instante que puede ocurrir bien en un avión que en una sala de una tienda con luz blanca o al lado de un aeropuerto aparece una niña indefensa y frágil. Les podria contar las tantas veces que he parado en una sala de emergencia pesando que iba a morir, pero mejor no… #cosasquesientecaro #venenosandoval #panicattack #doctor #help #ayuda