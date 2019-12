Carolina Sandoval revela sus secretos para lucir una melena de impacto: VIDEO

Hace dos meses Carolina Sandoval utilizó la página de Ahoramismo.com para revelar los secretos a la hora de elegir la faja perfecta, que ella misma promociona. Y esta vez, faltando solo unos días para que festeje su cumpleaños número 45, la divertida conductora de televisión confesó cómo cuida su melena.

A través de un simpático video colgado en su Instagram, la venezolana presentó todos los productos que se aplica en su cabellera y mostró que su rutina de cuidado capilar, como otras famosas como J.Lo, requiere un par de horitas.

“Ustedes me piden que les cuente mis secretos. Me dicen que qué hago en este cuarto, que me la paso es chismeando. Pero no, mis amores. Yo no chismeo, yo lo que les recomiendo es lo que yo ya he probado”, comentó la conductora del programa “Suelta la sopa”, mostrando que hay una marca de productos que usa y que la eligió como su imagen.

“Te voy a decir una cosa, para todas esas mujeres de pelo bello, a las que Dios les dio una melena, para todas las que se ponen peluca, como yo, para las que usan extensiones, para las que se alisan el cabello, para las que son felices con el tinte que se ponen, para todas… aquí está lo mejor”, dijo la animadora, mostrando paso a paso el kit completo de la marca Hair Plus.



“La Venenosa” confesó que se aplica en el cabello un suero reparador antes de bañarse y se lo deja por dos horas. Asimismo enseñó una mascarilla de ajo para el pelo, ampollas, un gotero de crecimiento, un tónico restructurante y hasta un engrosado de pestañas en gel.

“Si no han probado Hair Plus, qué están esperando. Es más. Te voy a decir una vaina. El kit tiene hasta suero para cejas y pestañas. No he dado el paso de ponerme las pestañas semipermanentes, porque ahora soy muy alérgica, pero me pongo esto”, agregó la reportera en el llamativo tutorial, donde lució en pijama y con el cabello alborotado, sin ninguna pena.

Y como es típico en ella, Carolina aprovechó la publicidad para lanzarle pullas a los envidiosos y a sus miles de detractores.



“Debería haber algo para la gente envidiosa que no puede soportar que las marcas de productos para el cabello me elijan a mí para que ustedes conozcan esta marca”, dijo la animadora. “Esto les produce dolor de barriga a los envidiosos, pero yo le sdigo a todos que si uno es educado y constante en la vida, le va bien, y la probabilidad de que triunfes tiene que ver con palabra clave: perseverancia”.

La comunicadora agregó que ella misma vivió ese principio cuando lanzó su marca de fajas.

“Me pasó a mí. Yo no vendo fajas, yo vendo es mi historia de vida. Cuando hablo de las fajas digo: ‘bta el complejo, siéntete linda, siéntete la Cenicienta, siéntese la Sirenita. Yo cuando estaba chiquita tenía un montón de complejos, porque tenía el pelo enrollado y antes si hubiera sabido que existía Hair plus (hubiese sido diferente)”, concluyó.