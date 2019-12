Así se hace uno de los peinados más famosos Jennifer López: VIDEO

Jennifer López es sin duda una de las famosas que más impresiona cada vez que está en las alfombras de cuanto evento acude. Y más allá de su excelente y envidiable ropero, otro de los elementos con los que suele conquistar a todos son sus peinados.

Y esta vez, como una manera de mostrar a los seguidores de la Diva de El Bronx, cómo tener uno de los más aplaudidos looks capilares, la doble de la cantante, la guapísima Connie Peña, enseñó paso a paso la manera para tener una media cola.

Con ayuda de uno de sus peinadores favoritos, y durante su reciente visita a Las Vegas, donde participó en los Latin Grammy, la doble de Jennifer López dio una perfecta clase para lucir el famoso peinado de la cantante.

La doble de J.Lo colgó el video en la cuenta de Instagram del programa de televisión Despierta América, donde de paso enseñó un par de truquitos para lucir una voluminosa cabellera como la de novia de Álex Rodríguez, de quien confesó no tiene mucho pelo que digamos.



“¡LUCE COMO @jlo!: @conniepena comparte su truco de belleza mejor guardado para lucir como la “Diva Del Bronx” By: @makeupbyfranz”, fue el comentario con el que el matutino de Univisión acompañó el tutorial.

“He hecho una pieza única que me funciona. Antes tenía que ponerme extensiones y me jalaba mucho. Agarré pelo humano en una mallita e hice esto”, comentó la doble de J.Lo, mostrando uno de sus truquitos para lucir más parecida a uno de los looks de la cantante. “Se puede hacer con una malla una media regular y una liga. Lo vamos cociendo. La liga entre más ancho la coses, más ancho se te va a ver la cola”.

Los consejos d ela doble de J.Lo causaron tanto efecto entre las seguidoras de Univision, que en solo unas horas el tutorial no solamente puso a miles de televidentes a hablar, sino que muchos confesaron que pronto iban a mostrar los resultados de su aprendizaje con el peinado de la media cola de la cantante.

A diferencia de otras famosas que mantienen una línea especial de apariencia, la Diva de El Bronx es una mujer a la que le gusta ser arriesgada en su estilo, y no tiene problema alguno en pasar de looks muy urbanos y hasta juveniles a otros muy sofisticados y llenos de elegancia. En todos ellos la constante es que luce espectacular. Y ella tiene claro que cuando de looks se trata, no solamente se habla de ropa sino de peinados y maquillaje.



No en vano Jennifer López se ha convertido en ícono de la moda, y constantemente sus diseños y propuestas se vuelven tendencia en cuestión de horas.