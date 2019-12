No vas a creer cómo lucía Carolina Sandoval cuando era niña: FOTO

El próximo lunes 24 de noviembre Carolina Sandoval, más conocida en los medios de comunicación como “La venenosa” por los comentarios que suele hacer a la hora de hablar de famosos, festejará su cumpleaños número 46. Y aunque la divertida animadora de televisión está feliz con su próximo cumpleaños, que festejará con un viaje que se está dando junto a su familia, también dejó ver que la fecha le produce algo de nostalgia.

La presentadora de Suelta la sopa compartió una tierna fotografía de sus días de infancia, con la que se robó el show en sus redes sociales.

La venezolana usó su cuenta de Instagram para colgar la bella imagen, en la que se aprecia cuando tenía 1 año, ataviada con un tierno vestidito y un gorrito de encaje, mientras mostraba la misma sonrisa que conserva hasta el día de hoy.



“Érase una vez una niña muy cómica que amó la música desde siempre, el baile y los dulce… siempre fue muy coqueta y habladora y la primera nieta de Los Sandoval y el primer amor de una pareja de soñadores que se encontraron por causalidad….”, comentó la animadora en su Instagram.

“Desde que nací, el amor fue lo más importante en mi entorno, lo material era secundario y la familia lo primero. Ya cuando faltan pocos días para celebrar otro año de vida, agradezco a Dios por mi familia con todas las cosas normales de las familias, porque no existe familia perfecta”, comentó la Venenosa.

La imagen fue tan exitosa, que en solo un par de días obtuvo miles de “likes” y todo tipo de comentarios y elogios.

La comunicadora de paso puso un simpático video donde presentó todos los productos que se aplica en su cabellera y mostró que su rutina de cuidado capilar, como otras famosas como J.Lo, requiere un par de horitas.

“Ustedes me piden que les cuente mis secretos. Me dicen que qué hago en este cuarto, que me la paso es chismeando. Pero no, mis amores. Yo no chismeo, yo lo que les recomiendo es lo que yo ya he probado”, comentó la conductora del programa “Suelta la sopa”, mostrando que hay una marca de productos que usa y que la eligió como su imagen.

“Te voy a decir una cosa, para todas esas mujeres de pelo bello, a las que Dios les dio una melena, para todas las que se ponen peluca, como yo, para las que usan extensiones, para las que se alisan el cabello, para las que son felices con el tinte que se ponen, para todas… aquí está lo mejor”, dijo la animadora, mostrando paso a paso el kit completo de la marca Hair Plus.