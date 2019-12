Carolina Sandoval hará confesión íntima hoy: ¿qué pasó a la Venenosa?

Carolina Sandoval no solamente es un rostro famoso en la televisión, que ha logrado hacer un nombre y una carrera gracias a su talento y su particular manera de ser, sino que además se ha convertido en todo un suceso en redes sociales, donde casi 2 millones de seguidores forman su batallón de fans en Instagram.

Y en medio de las festividades de fin de año, la animadora del programa “Suelta la sopa” reveló que quiere despedir el 2019 haciendo una revelación muy íntima sobre su vida privada, pues siente que llegó el momento de que su público sepa algo muy personal que la afectó muchísimo.

Así lo confesó la propia Venenosa, en diálogo con Ahoramismo.com, donde manifestó que luego de pensarlo y pensarlo, finalmente se decidió a sacar a la luz una confesión importante que siente que puede ayudar a muchas de sus seguidoras.

“Este jueves 26 de diciembre voy a hacer una confesión sobre algo que era una necesidad de decir antes de que este año terminara. Es algo que ya grabé y que voy a compartir el jueves, y que por ahora solamente han visto mis ‘carolovers’, que es ese grupo de seguidores que paga por ver mi contenido antes de que lo publique en redes para todos”, comentó la venezolana.



Aunque Carolina no quiso revelar detalles de su revelación, sí advirtió que espera tocar corazones con ese asunto tan personal que presentará en su famoso segmento “El trasnocho con Caro”.

La conductora de televisión también aprovechó para enviar un mensaje a las personas que a diario sufren bullying por lucir diferente a los parámetros de belleza que impone la sociedad.



“El primer bullying que la gente se hace es a ella misma, cuando se miran al espejo y dicen frases como: ‘que fea amanecí’, ‘no me soporto’, ‘estoy gordísima’… les digo que para salir del bullying y del saboteo hay que amarse y aceptarse, porque si no se quieren a ellos mismos como son, entonces cualquier persona que no tenga ninguna injerencia en sus vidas va a poder cambiar sus estados de ánimo con ataques”, dijo la venezolana, recordando que a diario sufre ataques crueles que sabe sortear.

“A mí me quieren mucho, pero en mis redes no falta el saboteador que me dice cosas como: ‘cerda’, ‘pareces una vaca’, ‘esa peluca parece un palo tieso’, pero yo no le doy importancia a eso, le doy más importancia a mensajes de gente a la que siento que he impactado, como ayer alguien que me dijo que si Carolina lo hace, entonces ella también podía hacerlo. Por eso hay que amarnos y que la gente allá afuera entienda que no somos una talla, no somos un color de cabello, somos seres humanos y todos con mucho valor”, concluyó la Venenosa.

El pasado 24 de noviembre Carolina Sandoval festejó su cumpleaños número 46.