Bad Bunny se vuelve “drag queen”: ¿le declaró la guerra a los hombres?: Video

Bad Bunny ha dejado claro varias veces que es un artista sin límites y que a través de su música quiere enviar mensajes contundentes a la sociedad.

Y esta vez el puertorriqueño impresionó a todos sus seguidores, luego de lanzar una nueva versión del video de su tema musical “Yo perreo sola”, donde decidió convertirse en una “drag queen”.

En el clip, que fue anunciado por el propio cantante en sus redes sociales, se aprecia a Bad Bunny vestido inicialmente con un ajustado atuendo mini, de látex rojo, con unas botas altísima y maquillaje intenso, y más tarde aparece en un traje con estampado multicolor, mientras perrea al ritmo de la canción.

El boricua quiso lanzar el clip en medio de la cuarentena que viven millones de personas larededor del mundo, y mencionó con gracia en su Instagram, que este fue el resultado de muchos días de encierro.



“Yo perreo sola, ¿Alguien la conoce? Día 183 de cuarentena”, escribió el artista, tras mostrar varias fotos vestido como mujer, lo que le valió más de 1 millón de “likes” y miles de comentarios.

Y aunque muchos pensaríán que la decisión de Bad Bunny de vestirse de mujer solo es por llamar la atención, tienen razón, pero no por un asunto de ventas o “likes”.

A través del pegajoso tema, el cantante puertorriqueño hace un llamado al derecho que tienen las mujeres de vestirse como quieran, de salir a bailar a una discoteca solas y de divertirse sin necesidad de que ningún hombre atrevido las esté acosando ni quiera sobrepasarse con ellas, como ocurre muchas veces.

El artista explicó que la intención de su tema es hacer un llamado al respeto a la mujer y por ello en el clip lanza mensajes como “ni una menos” y “Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola”.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, el intérprete explicó que quiso llamar a la cantante Nesi a participar en su canción, porque quería que fuera una mujer la que interpretara parte de la letras del tema.

“La escribí desde la perspectiva de una mujer. Quería que la voz de una mujer cantara yo perreo sola, porque no significa lo mismo cuando un hombre la canta. Pero a veces me siento como esa mujer”, confesó el boricua.

El video, que ya se convirtió en todo un hit en Youtube, fue dirigido por Bad Bunny y Stillz,y en él le declara la guerra a aquellos atrevidos que no saben respetar a las mujeres que quieren divertirse solas.

Bad Bunny ha sido un amplio activista a favor de las mujeres y el respeto a los miembros de la comunidad LGBT.

Desde que inició su exitosa carrera, el intérprete puertorriqueño ha sido una amplia voz para denunciar la homofobia y los estereotipos machistas alrededor de lo que significa ser hombre, por lo que no es raro verlo con las uñas pintadas de colores, usando atuendos en color rosa y gasta vistiendo faldas.

Y aunque nada tiene que ver su defensa de comunidades vulnerables con su orientación sexual, no faltan quienes afirman que el cantante es gay, pero con ese enorme respeto que el intérprete profesa por los seres humanos en general sin importar su género, su color o su orientación, Bad Bunny resolvió la duda de si es homosexual.



“La sexualidad no me define. Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, dijo con mucha franqueza el cantante, en diálogo con el periódico Los Angeles Times.