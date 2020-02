¿Bad Bunny es gay?: el cantante confesó su orientación sexual

Benito Antonio Martínez, más conocido en el mundo artístico como Bad Bunny, no solo se ha convertido en uno de los cantantes más famosos del género urbano, reconocido en el mundo hispano y en el mercado anglo, que lo llevó a actuar en el pasado Super Bowl, junto a Jennifer López y Shakira, sino que también es un activista por el respeto a los mimebros de la comunidad LGBT.

Desde que inició su exitosa carrera, el intérprete puertorriqueño ha sido una amplia voz para denunciar la homofobia y los estereotipos machistas alrededor de lo que significa ser hombre, por lo que no es raro verlo con las uñas pintadas de colores, usando atuendos en color rosa y gasta vistiendo faldas.

Y justo ahora, cuando el cantante hizo una denuncia a nivel mundial tras el brutal asesinato del que fue víctima una mujer transgénero llamada Alexa, en Puerto Rico, muchos ojos se han volcado sobre el joven artista.

Bad Bunny & Sech: IgnorantesMusic guests Bad Bunny and Sech perform "Ignorantes" for the Tonight Show audience. Subscribe NOW to The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: http://bit.ly/1nwT1aN Watch The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Weeknights 11:35/10:35c Get more The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: https://www.nbc.com/the-tonight-show JIMMY FALLON ON SOCIAL Follow Jimmy: http://Twitter.com/JimmyFallon Like Jimmy: https://Facebook.com/JimmyFallon Follow Jimmy: https://www.instagram.com/jimmyfallon/ THE TONIGHT SHOW ON SOCIAL Follow The Tonight Show: http://Twitter.com/FallonTonight Like The Tonight Show: https://Facebook.com/FallonTonight Follow The Tonight Show: https://www.instagram.com/fallontonight/ Tonight Show Tumblr: http://fallontonight.tumblr.com The Tonight Show Starring Jimmy Fallon features hilarious highlights from the show, including comedy sketches, music parodies, celebrity interviews, ridiculous games, and, of course, Jimmy's Thank You Notes and hashtags! You'll also find behind the scenes videos and other great web exclusives. GET MORE NBC NBC YouTube: http://bit.ly/1dM1qBH Like NBC: http://Facebook.com/NBC Follow NBC: http://Twitter.com/NBC NBC Instagram: http://instagram.com/nbctv NBC Tumblr: http://nbctv.tumblr.com/ Bad Bunny & Sech: Ignorantes http://www.youtube.com/fallontonight #FallonTonight #JimmyFallon 2020-02-28T05:32:35.000Z

Aunque nada tiene que ver su defensa de comunidades vulnerables con su orientación sexual, no faltan quienes afirman que el cantante es gay, pero con ese enorme respeto que el intérprete profesa por los seres humanos en general sin importar su género, su color o su orientación, Bad Bunny resolvió la duda de si es homosexual.



“La sexualidad no me define. Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, dijo con mucha franqueza el cantante, en diálogo con el periódico Los Angeles Times.

Bad Bunny Reveals Cover Art, Release Date and Meaning of YHLQMDLGBad Bunny debuts album art for his latest project and confirms rumors about his new music, including the release date and title. Subscribe NOW to The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: http://bit.ly/1nwT1aN Watch The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Weeknights 11:35/10:35c Get more The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: https://www.nbc.com/the-tonight-show JIMMY FALLON ON SOCIAL Follow Jimmy: http://Twitter.com/JimmyFallon Like Jimmy: https://Facebook.com/JimmyFallon Follow Jimmy: https://www.instagram.com/jimmyfallon/ THE TONIGHT SHOW ON SOCIAL Follow The Tonight Show: http://Twitter.com/FallonTonight Like The Tonight Show: https://Facebook.com/FallonTonight Follow The Tonight Show: https://www.instagram.com/fallontonight/ Tonight Show Tumblr: http://fallontonight.tumblr.com The Tonight Show Starring Jimmy Fallon features hilarious highlights from the show, including comedy sketches, music parodies, celebrity interviews, ridiculous games, and, of course, Jimmy's Thank You Notes and hashtags! You'll also find behind the scenes videos and other great web exclusives. GET MORE NBC NBC YouTube: http://bit.ly/1dM1qBH Like NBC: http://Facebook.com/NBC Follow NBC: http://Twitter.com/NBC NBC Instagram: http://instagram.com/nbctv NBC Tumblr: http://nbctv.tumblr.com/ Bad Bunny Reveals Cover Art, Release Date and Meaning of YHLQMDLG http://www.youtube.com/fallontonight #FallonTonight #BadBunny #JimmyFallon 2020-02-28T05:20:14.000Z

El llamado Conejo malo prefirió no hablar de su actual estatus amoroso, pero dijo que está conociendo a alguien, a una mujer, de quien no reveló el nombre.



Durante su aparición en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, nuevamente hizo una denuncia contra los esterotipos y apareció vistiendo una falda, con una camisa con la que pidió respeto hacia las personas trans.



“Mataron a Alexa no a un hombre con falta”, decía la camiseta del cantante, mientras interpretaba su nueva canción, en un claro rechazo a las declaraciones de la policía y de algunas personas en redes que al hablar de la muerte de la joven trans, quien vivía en la calle y al parecer fue asesinada luego de entrar a un baño de mujeres en un restaurante de comidas rápidas, que se refirieron a ella como un hombre vestido de mujer.



Anque muchos no comparten sus letras o incluso no son amantes del reagguetón, lo que no se puede negar es que Bad Bunny ha tratado de ser un agente de denuncia con sus videos y sus presentaciones, donde incluye modelos de tallas grandes, de todoas las razas, parejas homosexuales, personas andróginas y mujeres transgéneros.

“Hay personas que escuchan el reguetón y lo aman y, al mismo tiempo, nunca se han sentido representados en él. En 20 o 30 años nadie se había preocupado por eso, pero yo sí”, agregó Bad Bunny a Los Angeles Times.