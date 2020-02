Carolina Sandoval está a dieta: ¿qué come ahora la Venenosa?

A comienzos de este año, en una entretenida entrevista que Carolina Sandoval nos concedió, donde habló del exito que ha tenido en redes sociales con sus miles de seguidores, dijo que el año pasado había subido unas libritas y que una de sus metas para el 2020 era perderlas y comer mejor.

Y con la honestidad que caracteriza a la bella venezolana, en su popular segmento “almuerzo con Caro”, la animadora del programa Suelta la sopa reveló que cambió su dieta regular y confesó qué y cómo está comiendo ahora.

“Últimamente he estado comiendo comida tailandesa. Como ensalada de papaya, que es fruta, que es especial para el estómago. Pero, les voy a decir una cosa, no se trata de lo qué comas, sino de cuánto administres lo que vas a comer”, dijo la simpática comunicadora, quien además reveló que parte de su dieta fue cortar de tajo otros productos que suben de peso y tener más conciencia del tamaño de las porciones.

“Con mi nuevo estilo de alimentación, ya no me lleno con grandes cantidades. Me sirve haber dejado las sodas y consumir lo menos posible azucar. Acuérdense que el pan se convierte en azúcares en el cuerpo dijo la Venenosa, quien dejó claro que su nueva dieta no es un asunto de vanidad sino de bienestar.

“Lo estoy haciendo básicamente por salud. Yo cuando empecé otra vez el ‘yes you can’, dije ‘no quiero morirme joven, sino como el papá de Michael Douglas, Kirk Douglas… si se puede a los 120 años”.



La animadora reveló tambien que el reto más grande es cuando sale a los restaurantes con su hija y su familia, pues allí hay más tentación.

“Tengo rato, incluso experimentando en mi vida social. A veces los viernes y sábado María Victoria tiene clase de natación, entonces luego, ella quiere ir a comer a un restaurante.Entonces vamos y mi reto es muy grande”, dijo la bella animadora, revelando más detalles.



“Carne no como en la noche, jamás, me cae muy pesada. Y pollo, a veces pido pollo, pero no me provoca comer dos veces al día, entonces me pido aceitunas y me como dos pedacitos de pollo con unas aceitunas. De verdad que ahorita estoy así. No como pescado, nunca, porque soy alérgica a todos los mariscos y a la comida de mar en general”, agregó Carolina, quien en su segmento estaba comiendo carbohidratos, porque advierte que hay que consetirse tambien cuando se han perdido muchas calorías.

“Hoy voy a comer pasta, porque me merezco carbohidratos, porque hice mucho cardio esta mañana”, dijo la presentadora de Telemundo. “Si uno tiene equilibrio, en verdad puedes comer varias veces a la semana lo que tu decidas, pero la clave está en comer de manera equilibrada”, concluyó la Venenosa, quien luce muy guapa.

