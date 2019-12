Carolina Sandoval es la reina de las redes: ¿la Venenosa supera a las Kardashian?

View this post on Instagram

El ritual del silencio de hoy indiferentemente de toda la bulla que haya en mi vida a diario, creanme que cuando me concentro en atenderme, en cuidarme no existe nada que me desconcentre. Productos que utilicé: Wipe Off by Carolina Sandoval, mascarilla hidratante #DrHands, #Dearskin Tranex dear serum, #PeterThomas, Rodillo #rosequartzroller, White by @drgsmile #eltrasnochoconcaron aceite de argán. No se imaginan cómo disfruto estos momentos. #cosasquesientecaro #eltrasnochoconcaro #ritualdelsilencio #beauty #Belleza #Women