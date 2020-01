Carolina Sandoval se muestra en ropa íntima: ¿cómo luce su cuerpo perfecto?: FOTOS

View this post on Instagram

No te desgastes, no pierdas tu tiempo en cosas que no son prioridad, recuerda que la vida es una sola y hay que invertir el tiempo en mejores proyectos que una pelea o algo que pueda poner tu vida en riesgo…para pelear se necesitan 2 y yo no estoy apuntada en esa pelea…por cierto para los que se quedaron con mi iPad Pro no lo vana poder utilizar…pero conservenlo para que recuerden que la honestidad no tiene precio. #cosasquesientecaro #lareinadelafaja #madred2 #mukbang