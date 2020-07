Manchester City ofrece una locura por Lautaro Martínez: ¿cuántos millones pone por el goleador del Inter?

View this post on Instagram

💥 El City sigue queriendo a Lautaro⁠ ⁠ 🇦🇷 El argentino del Inter de Milán es el gran objetivo del Barça para reforzar la delantera, pero en Inglaterra insisten con el interés de los ‘citizens’⁠ ⁠ 📲 Más información en link de nuestra BIO