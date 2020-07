[VIDEO] Un panelista deportivo le pegó a Messi donde más le duele: ¿qué dijo?

Barcelona atraviesa una dura crisis de vestuario que ya ni los futbolistas se encargan de disimular. Luego de la derrota de este jueves 2 a 1 ante Osasuna, y la coroanción del Real Madrid en La Liga, la prensa española indicó que se aproxima el fin del ciclo del entrenador Quique Setién.

No es para menos. Setién se ganó la desconfianza de los referentes. Así lo dejó en claro Lionel Messi luego de la reciente caída en el Camp Nou. El argentino vaticinó que, jugando como están jugando, es muy factible que Napoli los elimine de la UEFA Champions League.

Las declaraciones del capitán del FC Barcelona instalaron la polémica en los programas deportivos: ¿eran necesarias? ¿se expuso demasiado el rosarino? Sus dichos resonaron como una crítica evidente contra el cuerpo técnico.

Si Setién es destituido en las próximas horas (queda tan solo un partido par que finalice La Liga) Messi quedará señalado como el promotor de su salida.

Al menos así lo entendió el exportero argentino Jorge D’Alessandro, reconocido comentarista de fútbol, quien se destaca como panelista del programa El Chiringuito. Para ver el video haz click aquí.

Para D’Alessandro, Messi no debería ser el encargado de dar ese tipo de mensajes. Es más, consideró que su compatriota no reúne las condiciones necesarias para ser el líder del vestuario Culé.

“Mis paisanos (los argentinos) tienen razón en algunas cosas. Leo Messi no puede hacer ese papel, porque no lo sabe hacer. Es un artista excepcional, pero este tipo de jugadores siempre necesitan un guardaespaldas. ¿Qué es un guardapespaldas? Uno de esos tipos que levantan el vestuario. Como Sergio Ramos. Setién no transmite nada. No es líder de nada”, dijo.

¡OJO! "La SOLEDAD de MESSI es TREMENDA", ATENTO a LAS PALABRAS de @pibedale en #ChiringuitoLiga pic.twitter.com/Nwrf8P6mkR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 17, 2020

D’Alessandro recordó al Barcelona de Pep Guardiola: “Puyol era malo como futbolista, pero te transmitía por la pantalla. A Messi le faltó llorar hoy (por el jueves, post derrota ante Osasuna). No le pidamos a Leo cosas que no puede dar. Puede tener el brazalete pero de una manera testimonial. El capitán es otro, y el Barsa no lo tiene”, agregó.

De acuerdo al exportero de San Lorenzo de Almagro y Salamanca, Real Madrid se impuso “porque tiene hombres”.

Por estas horas, en el Camp Nou se analiza los efectos que conllevaría la destitución de Setién antes de jugar la revancha ante Napoli por los octavos de final de la Champions. El jueves, tras la consagración del equipo de Zinedine Zidane, el nombre de Xavi Hernández fue tendencia en las redes sociales.