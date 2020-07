TOP 5: Noticias de Deportes – 14 de Julio de 2020

Cristiano Ronaldo es investigado por un polémico video de su hijo, la increíble estadística de Leo Messi en los goles del FC Barcelona en La Liga, Washington Redskins cambia su nombre por la connotación racista, desde el FC Barcelona afirman que la negociación por Lautaro Martínez está “parada” y el TAS levantó la sanción sobre Manchester City. Las noticias más importantes del día.

1. Cristiano Ronaldo, bajo la lupa por su hijo

Justicia portuguesa investiga al hijo de Cristiano RonaldoLa excursión acuática de Cristiano Jr., el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, en el litoral del sur de Madeira puede desembocar en una multa cuando termine la investigación abierta por la Policía Marítima. El jugador portugués de la Juventus, que se halla inmerso en finalizar la temporada en Italia y se prepara para disputar en Turín el partido de vuelta de octavos de final de la Champions frente al Olympique de Lyon, decidió enviar al niño (de 10 años) a pasar unas vacaciones con su madre, Dolores Aveiro, y su hermana Elma en Funchal. Y ahora esta última ha difundido en las redes sociales un vídeo del pequeño conduciendo solo una moto de agua. Y ahí es donde se ha desatado la polémica porque un menor no puede estar al volante de ningún tipo de vehículo: ni un automóvil ni una moto de agua ni de ninguna otra clase. De modo que ha sido la divulgación de esas imágenes la que ha propiciado que los agentes de Funchal tomen cartas en el asunto. Las pesquisas están en marcha, con el objetivo de aclarar las circunstancias y, si acaso, depurar responsabilidades. Sin embargo, todo apunta a que el "desliz" le va a costar a Elma Aveiro algún tipo de castigo económico. Lee más aquí: https://www.2001online.com/en-la-jugada/231887/justicia-portuguesa-investiga-al-hijo-de-cristiano-ronaldo.html 2020-07-13T16:12:38Z

A la par de los goles con los que Cristiano Ronaldo acerca a la Juventus a su noveno título de Serie A consecutivo, la familia del crack portugués continúa de vacaciones en Madeira, Portugal, y por estas horas sus integrantes son investigados por un polémico video de Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor del futbolista.

Las imágenes difundidas por Elma Aveiro, hermana de Cristiano y tía del pequeño de 10 años, muestran como el niño maneja en soledad una moto acuática por las costas de Paul do Mar. A raíz de la repercusión que generó su grabación y los comentarios negativos que recibió por la misma, Elma borró el contenido de su cuenta de Instagram.

Según el testimonio de Guerreiro Cardoso, comandante y capitán del puerto local, en diálogo con el periódico portugués Expresso, las autoridades investigan a la familia de Cristiano para determinar quién es el dueño del jet ski y por qué “Cristianinho” condujo el vehículo sin la autorización correspondiente.

2. Números que asustan de Leo Messi

Cuando alcanzas la barrera de los 20 G⚽️LES y 20 🅰️SISTENCIAS en un solo curso de #LaLigaSantander… 🕺 🐐 M E S S I 🐐 pic.twitter.com/sHmquh6KrP — LaLiga (@LaLiga) July 11, 2020

Con su asistencia a Arturo Vidal para el 1-0 sobre Real Valladolid, Leo Messi vuelve a romper todos los récords gracias a sus increíbles números en la presente edición de La Liga española.

Gracias a su más reciente pase de gol, Messi alcanzó las 20 asistencias en el presente torneo y se suman a los 22 goles que ya gritó en la competencia doméstica. De esta manera, el crack rosarino ha participado en 42 de los 80 tantos que el FC Barcelona convirtió en La Liga 2019/20.

Villarreal vs Barcelona 1-4 | Resumen & Goles | Highlights & All Goals (La Liga 19/20)Villarreal vs Barcelona 1-4 | Resumen & Goles | Highlights & All Goals 🔔Turn on notifications to stay updated with new uploads! #villarreal #barcelona #laliga 2020-07-05T22:32:22Z

La cifra abruma más aún si se considera que Messi tuvo incidencia en el 52,5% de los goles del Barça en el campeonato, porcentaje que le alcanza y sobra para superar en cantidad de goles a nada menos que 48 equipos de las más importantes ligas europeas.

Pese a que jornada a jornada el título parece más cercano para Real Madrid, Messi no claudica y con su goles va en busca de su séptimo trofeo de ‘Pichichi’, superando a Telmo Zarra que consiguió el sexto galardón en la temporada 1928-29.

3. Es oficial: Washington Redskins cambia de nombre

Después de que a principios de julio se anunciara que el nombre del equipo estaba en proceso de revisión, dada la triste realidad que vive Estados Unidos en cuanto al racismo, Washington Redskins (Los Pieles Rojas, en español) finalmente confirmó que cambiará de denominación.

Mediante un escueto comunicado difundido a través de redes sociales, las autoridades del histórico equipo de la NFL informaron que modificarán su nombre y retirarán tanto “Redskins” como el respectivo el logo de indumentaria, publicidades y estadio, entre otros.

“Dan Snyder y el DT Ron Rivera están trabajando juntos para desarrollar un nuevo nombre y un nuevo enfoque del proyecto que reforzará la posición de nuestra franquicia orgullosa y rica de historia e inspirará a nuestros patrocinadores, aficionados y a nuestra comunidad durante los próximos 10 años“, dice en el comunicado oficial de la franquicia de Washington, desde ahora ex Redskins.

4. FC Barcelona paraliza la operación por Lautaro Martínez

Bartomeu habló de Lautaro Martínez y avisó que las negociaciones se detuvieron ✋ ¿Creen que el Toro llegará al Barça? 🔵🔴 pic.twitter.com/NEo4uuPV34 — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) July 13, 2020

Cuando todo parecía indicar que el futuro de Lautaro Martínez estaba destinado a transcurrir en el FC Barcelona, el presidente del club blaugrana, Josep Bartomeu, admitió que la negociación por el delantero argentino está “parada”.

“Hablamos con el Inter hace unas semanas, pero ahora el tema está parado. Ahora no estamos hablando. Tenemos que terminar La Liga y la Champions League y ver cuáles son nuestras prioridades“, explicó Bartomeu en declaraciones al programa “Onze” de TV3.

A raíz de la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, en el FC Barcelona saben que es muy difícil desembolsar cerca de 80 millones de euros -casi 91 millones de dólares- y, posiblemente, sumar otro futbolista para sellar el fichaje de Martínez.

Mientras tanto, el “Toro” superó la sequía goleadora y aportó un tanto para el triunfo de Inter por 3-1 sobre Torino, en un partido válido por la 32a jornada de la Serie A italiana.

5. Alivio para Manchester City

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 El TAS falló a favor del Manchester City y le revocó la sanción impuesta por la UEFA que le impedía jugar competiciones europeas por los próximos dos años por un supuesto incumplimiento del Fair Play Financiero pic.twitter.com/psk7qPAE96 — Diario Olé (@DiarioOle) July 13, 2020

Superada la desazón por no haberle podido arrebatar la Premier League a Liverpool, en Manchester City recibieron una valiosa noticia por parte del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

Desde el TAS decidieron levantar la sanción que pesaba sobre el City y el equipo dirigido por Pep Guardiola podrá participar de la próxima edición de la Champions League, para la cual ya esta prácticamente clasificado por ser segundo de la actual Premier League y la diferencia que le lleva a Chelsea, su máximo perseguidor.

Las autoridades a cargo del caso le dieron lugar al reclamo de la defensa del club inglés, la cual alegó inconsistencias en el proceso que derivó en la sanción por la supuesta violación del Fair Play financiero entre 2012 y 2016.

En consecuencia, el órgano de control financiero de la UEFA decidió por aquel entonces sancionar al City con dos años de inhabilitación para participar en torneos europeos y una multa económica cercana a los 30 millones de euros -poco más de 34 millones de dólares-.