No reaccionaba: el dramático nocaut que asustó a todos en la UFC [IMÁGENES FUERTES]

El show de las artes marciales mixtas se traslado el pasado fin de semana a la Isla de Yas, en Abu Dhabi. En una de las peleas preliminares se registró un impactante nocaut cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

El inglés Davey Grant mandó a la lona al hawaino Martin Day con un implacable golpe de mano izquierda. La resolución de la pelea sorprendió a todos. En los momentos previos, Day dominaba a su oponente. Grant no podía hacerse dueño del combate y se dedicaba más que nada a no ser noqueado por su rival. Para ver el video haz click aquí.

A partir del tercer asalto, la situación cambió completamente. El europeo, de 34 años, acertó un par de golpes que redujeron notoriamente el poderío de El Espartano. Un puñetazo de mano zurda pondría fin a las acciones. Day estuvo en el piso durante unos minutos que se hicieron eternos. Le costó reaccionar después de semejante paliza.

Davey Grant with the KO. #UFC251 pic.twitter.com/MP6MBa0gLt

La pelea principal de la velada la protagonizaron Kumaru Usman y Jorge Masvidal. Usman consiguió su victoria número 16 consecutiva y retuvo el título de peso welter.

El retador cubano no pudo con la experiencia del campeón. Inició la pelea con su firme propósito de hacer dar el batacazo. En el primer round conectó seis patadas que no hicieron mella en el Usman.

After dodging some of Kamaru Usman's strikes, @GamebredFighter blows a kiss 😙 #UFC251 pic.twitter.com/V91CaOXuOl

— ESPN MMA (@espnmma) July 12, 2020