A pocos días de que se cumplan cinco meses de la trágica muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna, un nuevo informe de la investigación que intenta determinar las causas del fatal accidente arroja un dato revelador que involucra al piloto del helicóptero siniestrado.

De acuerdo a los documentos difundidos este miércoles por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, los cuales fueron recogidos por principales medios del mundo, el piloto Ara Zobayan se desorientó a causa de la intensa niebla que había aquel día en las colinas de Calabasas (California).

Si bien inicialmente Zobayan había informado por radio que estaba ascendiendo a 4 mil pies para superar las nubes, en realidad estaba descendiendo sin darse percatarse que estaba acercándose a la ladera de una colina donde la aeronave terminó impactando.

NTSB Opens Public Docket, Wednesday, June 17, 2020, for Investigation of Calabasas, California, Helicopter Crash; https://t.co/AzpvA6e4lN pic.twitter.com/njCCAWelkb

“Los ángulos aparentes calculados en este momento muestran que el piloto podría haber percibido erróneamente los ángulos de cabeceo y balanceo“, indica un último informe de la NTSB sobre la muerte de “Mamba”, cinco veces campeón de la NBA, y su hija Gianna.

En tanto, entre los textos se detalla que “durante el descenso final, el piloto, respondiendo (al control de tráfico aéreo), declaró que estaban subiendo a cuatro mil“.

VideoVideo related to la muerte de kobe bryant: un nuevo informe revela por qué se desorientó el piloto 2020-06-18T17:38:41-04:00

Por último, el informe asegura que no se registraron signos de fallas en el motor del Sikorsky S-76 y que el rotor estaba girando justo antes de tocar el suelo, a unas 184 millas por hora (296 kilómetros por hora).

El helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant junto a su hija Gianna y otros siete ocupantes se estrelló el pasado 26 de enero. No hubo sobrevivientes.

Leer Más en Ahoramismo Grave acusación de Clyde Drexler contra la serie de Michael Jordan: ¿por qué se enojó?

Vanessa Bryant no sale del duelo en el que continúa inmersa tras la pérdida de su marido y una de sus hijas. Por tal motivo, la eterna compañera de Kobe tomó dos decisiones en torno a la tragedia que la marcó a fuego de por vida.

Mientras que días atrás anunció públicamente que tanto ella como su hija Natalia tuvieron que bloquear a determinadas fanpages de Kobe argumentando que es “muy difícil conectarse y ver constantemente fotos de nuestros queridos Gigi y Kobe”, más tarde optó por realizarse dos tatuajes en su cuerpo para llevar siempre consigo al exbasquetbolista y a su amada Gianna.

Vanessa Bryant also got a Kobe tattoo on her neck. 💛💜

via vanessabryant/IG pic.twitter.com/UVVdOlwTju

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 11, 2020