¿Futbolista irresponsable? Jugó un partido con coronavirus y se contagiaron 20 personas

Най-високото държавно отличие в спорта ми дава допълнителен стимул да продължавам да помагам с каквото мога на футбола и спорта. Носи ми самочувствие и увереност, че вървим в правилната посока. С брат ми ще продължим с инвестииците, тъй като без тях няма начин да се постигат добри резултати. Материалната база и грижата за подрастващото поколение е приоритет пред нас. Пожелавам на всички български спортисти да са здрави и да печелят титли и медали!