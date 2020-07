Filtran una exclusiva camiseta del FC Barcelona en homenaje a Antoni Gaudí: ¿cuánto vale?

Mientras que Leo Messi y compañía hacen todo lo que está a su alcance para arrebatarle La Liga española a Real Madrid, en el departamento de Marketing del FC Barcelona continúan trabajando a destajo en distintos temas que respectan a la marca culé y uno de ellos es la indumentaria.

En ese sentido, la dirigencia ya habría dado el visto bueno para un novedoso diseño y este lunes se filtró la camiseta que el Barça lucirá durante la próxima temporada para homenajear a Antoni Gaudí, famoso arquitecto que fue emblema del modernismo catalán.

Según el modelo difundido por portal japonés de ropa deportiva SS Kamo, el modelo que los futbolistas culé utilizarían durante los entrenamientos y las entradas en calor previas a los partidos combina cuadrados de diferentes tamaños en un estilo abstracto en 3D, el cual se inspiró en los recordados diseños de mosaico ‘trencadís‘ que impulsó Gaudí durante sus años dorados.

La comentada prenda en Twitter fue tasada por el mencionado sitio en 7.700 yenes, lo cual equivale a poco más de 75 dólares por unidad.

El #Barcelona rendirá homenaje a la figura de Gaudí con su camiseta de calentamiento 2020/21 (fotos @Footy_Headlines) pic.twitter.com/wUj6ID4uJY — Esteban Gómez (@mirondo9) July 6, 2020

Cabe recordar que en los últimos días la marca Nike fue muy cuestionada por la increíble falla en la nueva camiseta del FC Barcelona, la cual tuvo que ser retirada de las principales tiendas del mundo antes de ser lanzada al público tras comprobar que la tela destiñe con el sudor y los lavados.

¿Se redimirá Nike del insólito error?

Bartomeu asegura que hay Messi para rato

Ante la enorme cantidad de rumores que comenzaron a circular en las últimas semanas en el FC Barcelona sobre una posible salida de Leo Messi, el presidente culé Josep Bartomeu “tomó el micrófono” y llevó tranquilidad a los fanáticos de su club.

“No voy a dar detalles, pero él dijo muchas veces e infinidad ocasiones que va a dar su vida laboral por el Barcelona y no hay dudas de que siga en el club. Los detalles no los voy, no voy a explicar los detalles. Hay negociaciones, Leo Messi quiere seguir en el Barsa y acabar su vida profesional y le queda mucho tiempo“, explicó Bartomeu tras la goleada del elenco blaugrana sobre Villarreal, con gol de Messi incluido.

Messi, cuyo contrato con el FC Barcelona se extiende hasta junio de 2021, continúa siendo la bandera del equipo que dirige Quique Setién y está muy comprometido para conseguir un nuevo título de Liga. Sin embargo, los recientes conflictos internos con el cuerpo técnico y algunas diferencias con la actual dirigencia podrían precipitar su anticipado adiós.