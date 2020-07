Messi quiere quedarse, pero tiene dudas

Muchas cosas parecen estar rotas en el Barcelona: Desde el proyecto que tiene armada la dirigencia hasta el espíritu de su máximo símbolo. Todo indica que la institución parece estar en una etapa crítica y cualquier decisión mal tomada puede mandarla al abismo. Pero de a poco se da cuenta que la solución puede ser dolorosa.

El Mundo Barça sigue golpeado después de que salió la noticia de Leo Messi y su no deseo que negociar con el actual presidente, Josep María Bartomeu.

En una exclusiva que dio el periodista Manu Carreño de El Larguero a Closs Continental en Argentina, él dijo que Messi está “cansado” de lo que está ocurriendo en el club y de no ganar. Que él tiene ganas de volver a tener un proyecto ganador y que finalmente le cumplan las promesas que le habían hecho con algunos refuerzos.

Entrevista Manu Carreño- Radio Continental

Messi también no quería ser el culpable de lo que está ocurriendo dentro del club dentro de los contextos extrafutbolísticos.

“Lo que antes pasaba en la Selección Argentina, esa leyenda era la que enfadaba a Messi, ahora le pasa acá en España,” dijo Carreño. “Que le atribuyan que él decide quién juega le enfada.”

Para muchos, Messi se quedará en el club. El representante, Josep María Miguella dijo que el máximo artillero en la historia del club ha sido afectado “por un conjunto de cosas”. Entre esas cosas, él mencionó que entre esas cosas se encontraban el rendimiento del equipo y la manera la que la directiva pidió la reducción de salarios tras la pandemia.

El capitán del equipo ya puso su ficha política en la mesa de juego, y semejante ficha la que tiene en su mano. Todos los temas que han surgido en las últimas temporadas ya hen llegado a que el mejor jugador del mundo estén enfrentado a una dirigencia que le quiere aparentar un poder que no tiene.

El mismo Quique Setién habló poco al respecto en conferencia de prensa previo al partido ante el Villarreal. En ese momento dijo que “ve bien a Messi” y que no sabía nada al respecto de la situación. Hay que retroceder un poco para también resaltar que él dijo al similar sobre le eventual transferencia de Arthur a la Juventus.

Messi no quiere irse…

Messi se da cuenta que de a poco se ha quedado solo en su plantel y que el futuro allí es algo que se convierte en un camino oscuro. Cabe mencionar que por ahora no hay una posibilidad de que ya tenga algo arreglado con otro club. Es posible que en el futuro eso pueda ser, pero ahora su enfoque se encuentra con el equipo con el que ha estado toda su carrera.

“El jugador no ha dicho que no sigue, no ha dicho esto,” agregó Minguella. “Una cosa es que esté un poco cansado de esta situación, incluso deportivamente dijo que no daba para ganar la Champions, pero no está enojado, sino molesto porque es un ganador, hace tiempo que no se ganan grandes títulos,” finalizó.

Pero lo que se puede asegurar es que para Messi no hay manera en la que él quiera darle el placer y el crédito político a Bartomeu para que llegue los partidarios suyos lleguen a las próximas elecciones con algún tipo de impulso. Eso fue una de las claves de la reelacción de Bartomeu en el 2015, justo en el verano después de haber ganado el triplete bajo el mando de Luis Enrique. En esa elección esos resultados deportivos le ayudaron a superar al expresidente Joan Laporta y mantenerse en el poder.

La movida de Messi también puede hacer llegar a forzar la mano de Bartomeu para que de su dimisión. Lo que favorece al actual presidente es poder jugar en estadios vacíos y no poder ver demostraciones públicas que reprueban del presente manejo del equipo. Esta decisión del rosarino puede ser el aliciente y plataforma que necesita la oposición para evitar que empiece de manera prematura el Mundo Barça posMessi.